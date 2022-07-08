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Tatil yolunda feci kaza! 16 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

08.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Ereğli'nin Göçmenler kavşağında meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç takla attı. Ters dönen araçta 16 yaşındaki Muhammet hayatını kaybederken, babası, annesi ve 2 kardeşi de yaralandı. Muhammet Basatlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Çocuklarını kaybeden İsmail ve Fatime Basatlı çifti, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Tatil yolunda feci kaza! 16 yaşındaki Muhammet hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatili için memleketleri Zonguldak'a giden ailenin içinde olduğu otomobil, refüje ve direğe çarpıp, takla attı. Kazada Muhammet Basatlı (16) hayatını kaybederken, babası ve annesi ile 2 kardeşi de yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ereğli'nin Göçmenler kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Zonguldak'a gitmek için yola çıkan İsmail Basatlı'nın (43) kullandığı 34 DFA 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve sinyalizasyon direğine çarparak takla attı.

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16 YAŞINDAKİ MUHAMMET HAYATINI KAYBETTİ

Ters dönen otomobildeki sürücü Basatlı ile eşi Fatime Basatlı (39), kızları Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12), çevredekiler ve kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çıkarıldı. Basatlı çiftinin oğlu Muhammet'in ise kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Basatlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Çocuklarını kaybeden İsmail ve Fatime Basatlı çifti, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift ile 2 kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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