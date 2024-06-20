Tatilden dönen Mine Tugay bikinili poz verdi! 'Kilolar alındı'

Mine Tugay mayıs ayının ilk haftası Avusturya'da sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmişti. Ünlü oyuncu, Avusturya'dan döner dönmez de Avrupa seyahatine çıkmıştı.

ALDIĞI KİLOLARI GÖSTERDİ

Gemi turuyla Fransa ve İspanya sahillerini gezen Mine Tugay, sonnda İstanbul'a döndü. Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını; "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştı.

O YORUMU Tİ'YE ALMIŞTI

Mine Tugay'a geçen günlerde bir takipçisi, "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diye yazmıştı. Tugay ise bu yorumu; "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye almıştı.







