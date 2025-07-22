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Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri…

Mutfağa girip saatlerce uğraşmadan da tatlı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de sadece 3 basit malzemeyle! Ne fırın açmanıza gerek var, ne de onlarca ürün karıştırmanıza. Üstelik bu tarifler hem pratik hem lezzet garantili. İşte zamandan tasarruf ettiren ama lezzetten ödün vermeyen 3 malzemeli enfes tatlılar haberimizde…

Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri…
Sedef Karatay

Son yıllarda mutfaklarda minimalizm yükselişte. Az malzemeyle daha fazla lezzet üretmek hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor. Bu tarifleri kendi damak zevkinize göre farklı meyve, çikolata veya fındıklarla da zenginleştirebilirsiniz.

1. MUZLU DONDURMA (VEGAN & ŞEKERSİZ)

Malzemeler:

  • 2 olgun muz
  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlık:
Muzları dilimleyip dondurun. Rondoya alıp kakao ve fıstık ezmesiyle karıştırın. Kremamsı kıvam alana kadar çekin. Hemen servis edebilir veya tekrar dondurabilirsiniz.

Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri… 1

2. ÇİKOLATALI YULAF TOPLARI

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 2 yemek kaşığı bal veya hurma ezmesi
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş bitter çikolata

Hazırlık:
Tüm malzemeleri karıştırıp minik toplar haline getirin. Buzdolabında 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri… 2

3. HİNDİSTAN CEVİZLİ LOKUM

Malzemeler:

  • 1 su bardağı hindistan cevizi rendesi
  • 1/2 su bardağı yoğurt (veya krema)
  • 1 yemek kaşığı bal veya agave şurubu

Hazırlık:
Malzemeleri karıştırıp küçük toplar yapın. Hindistan cevizine bulayıp soğutun. Tatlı ihtiyacınıza yumuşacık bir çözüm!

Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri… 3

AFİYET OLSUN!

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