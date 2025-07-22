Tatlı krizine pratik çözüm: 3 malzemeyle şahane şipşak tatlılar! 3 malzemeli tatlı tarifleri…

Son yıllarda mutfaklarda minimalizm yükselişte. Az malzemeyle daha fazla lezzet üretmek hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyor. Bu tarifleri kendi damak zevkinize göre farklı meyve, çikolata veya fındıklarla da zenginleştirebilirsiniz.
Malzemeler:
Hazırlık:
Muzları dilimleyip dondurun. Rondoya alıp kakao ve fıstık ezmesiyle karıştırın. Kremamsı kıvam alana kadar çekin. Hemen servis edebilir veya tekrar dondurabilirsiniz.
Malzemeler:
Hazırlık:
Tüm malzemeleri karıştırıp minik toplar haline getirin. Buzdolabında 20 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
Malzemeler:
Hazırlık:
Malzemeleri karıştırıp küçük toplar yapın. Hindistan cevizine bulayıp soğutun. Tatlı ihtiyacınıza yumuşacık bir çözüm!
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