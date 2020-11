Tatlıların imparatoru tescillendi! Tadına bakmak için farklı illerden gelenler var

"Bu lezzeti tadan muhakkak ileri bir tarihte tekrar gelip tatlımızdan yiyor. Genellikle çevre illerden gelen çok oluyor. Ama uzak illerden gelenler de çok memnun kalıyor. Sipariş verenlere şekeri, fıstığı, şerbeti ve tarçını ayrı koyarak paketleyip gönderiyoruz. Çok uzun mesafe olursa katmeri dondurup gönderiyoruz. Fransa'dan bir müşterimiz geldi, hiç tatmamıştı. Kendisiyle gelen Kilisli hemşehrimiz katmeri kendisine tattırdı. Çok da memnun kaldı."

'İKİ GÜNDE BİR BURAYA KATMER YEMEYE GELİRİZ'

Küçük yaşlarda katmer açmaya başladığını ifade eden 20 yaşındaki Alperen Bekan da "Katmerci Bekan ailesinin dördüncü kuşağıyım. Babamın dedesinden bu yana bu lezzeti Kilis halkına ve tüm müşterilerimize tattırmaya devam ediyoruz." dedi.

Celal Akaslan da Kilis'i ziyarete her geldiğinde katmer yediğini dile getirerek, "Uzun zamandan beri Kilis dışında yaşıyorum. Buranın dondurmaları ve katmeriyle büyüdük. Her gurbetteki Kilisli, şehri özlediği kadar katmerini de özler. Ankara'dan her gelişimde mutlaka iki günde bir buraya katmer yemeye geliriz." diye konuştu.