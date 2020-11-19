Tatlıların imparatoru tescillendi! Tadına bakmak için farklı illerden gelenler var

Maharetli ustaların elinde ince açılan hamurun içine kaymak konularak tereyağında kızartıldıktan sonra üzerine şerbet, pudra şekeri, Antep fıstığı ve tarçının serpilmesiyle yapılan Kilis katmeri, damakları şenlendiriyor. Kilis mutfağı ve kültüründe önemli bir yeri olan katmeri tadanlar, unutamadıkları bu lezzeti yeniden tatmak için bölgeye tekrar geliyor. Katmer ustası 63 yaşındaki Uğur Bekan, Kilis katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca 2014 yılında tescil edildiğini söyledi.

Dedeleri Kerim Bekan tarafından yaklaşık 150 yıl önce yapımına başlanan ve kendilerine miras kalan Kilis katmerinin "tatlıların imparatoru" olduğunu belirten Bekan, kendilerinin üçüncü kuşak olduğunu, dördüncü kuşağın da yanlarında bu işi öğrendiğini dile getirdi.

150 YILDIR KATMER YAPIYORLAR

Uğur Bekan, "Dedelerimizden babalarımıza, onlardan bize yaklaşık 150 senedir bu katmeri yapıyoruz. O günden bugüne kadar lezzet hiç değişmedi, değişmeden de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekan, katmerin tadına bakan herkesin memnun kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: