Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

Süt reçeli toplum tarafından fazla bilinmiyor. Ancak lezzetini alanlar süt reçelinden vazgeçemiyorlar. Yapımı oldukça basit olan süt reçelini kolayca yapabilirsiniz. Süt reçelinin malzemeleri her evde bulunuyor. Süt reçeli tatlı krizleriniz için en hızlı ve en uygun lezzetlerden olacak.
SÜT REÇELİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 çay kaşığı karbonat
Yapılışı
- Süt ile şekeri kaynayana kadar karıştırın.
- Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp karbonatı ekleyin. Bu aşamada süt kabaracağı için sürekli karıştırmanız gerek. (Tencerenizin büyük ve derin olması bunun için önemli.)
- Bir süre sonra sütün kabarıklığı inecek. Kısık ateşte, süt koyu kıvam alana kadar, sık sık karıştırarak reçelin yapılışını tamamlayın.
- İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra ağzını kapatıp dolaba kaldırın.
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