Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

Süt reçeli toplum tarafından fazla bilinmiyor. Ancak lezzetini alanlar süt reçelinden vazgeçemiyorlar. Yapımı oldukça basit olan süt reçelini kolayca yapabilirsiniz. Süt reçelinin malzemeleri her evde bulunuyor. Süt reçeli tatlı krizleriniz için en hızlı ve en uygun lezzetlerden olacak.

SÜT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı