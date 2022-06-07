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Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

07.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltılarda sıklıkla sevilerek tüketilen reçellerin farklı farklı çeşitleri bulunuyor. Genellikle çilek, vişne gibi reçeller yenilse de süt reçelini deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Yapımı oldukça kolay olan süt reçeli tatlılara oldukça yakışıyor.

Tatlıların lezzetine lezzet katıyor! Karamel tadında süt reçeli tarifi

Süt reçeli toplum tarafından fazla bilinmiyor. Ancak lezzetini alanlar süt reçelinden vazgeçemiyorlar. Yapımı oldukça basit olan süt reçelini kolayca yapabilirsiniz. Süt reçelinin malzemeleri her evde bulunuyor. Süt reçeli tatlı krizleriniz için en hızlı ve en uygun lezzetlerden olacak.

SÜT REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı

  • Süt ile şekeri kaynayana kadar karıştırın.
  • Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp karbonatı ekleyin. Bu aşamada süt kabaracağı için sürekli karıştırmanız gerek. (Tencerenizin büyük ve derin olması bunun için önemli.)
  • Bir süre sonra sütün kabarıklığı inecek. Kısık ateşte, süt koyu kıvam alana kadar, sık sık karıştırarak reçelin yapılışını tamamlayın.
  • İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da kavanoza boşaltın. Soğuduktan sonra ağzını kapatıp dolaba kaldırın.

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