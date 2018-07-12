Tatlısından tuzlusuna! Yaz aylarında içimizi ferahlatacak yoğurtla yapılan en güzel tarifler

Enfes tarifimizin neredeyse yapmasıyla bitmesi bir! O kadar basit ve pratik ki göz açıp kapayıncaya kadar hazır oluyor. Üstelik çok hafifi ve bir o kadar da leziz! Tarifin detayları için tıklayın.
Ağız sulandıran yumurta tariflerine bir yenisini ekliyoruz ve şunu belirtmeden geçemiyoruz: Bu yemeğin sosunda mutluluk var! Tarifin detayları için tıklayın.
Balık severlerin tercih edebileceği bir farklı bir tat. Bizce denemeye değer bir lezzet... Tarifin detayları için tıklayın.
Hem yoğurdunuzun içine frambuaz koyup meyveli yoğurt yapıyorsunuz, hem de enfes bir turta. Her şey sizin elinizde... Tarifin detayları için tıklayın.
Kendi dondurmanızı evde hazırlamak ister misiniz? Hem de bol limonlusundan ve en hafifinden. Yoğurt ve limonun serin lezzetine bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.
Çorbadan vazgeçmem diyenler için, sıcak yaz akşamlarının serinleten lezzeti. Hem tok tutan hem de içinizi serinleten bir soğuk çorba. Tarifin detayları için tıklayın.
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