YEMEK

Tatlısından tuzlusuna! Yaz aylarında içimizi ferahlatacak yoğurtla yapılan en güzel tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Yaz sıcaklarından bunaldığımız şu günlerde içimizi serinletecek enfes tariflerimizi sizler için derledik, buyursunlar :)

Tatlısından tuzlusuna! Yaz aylarında içimizi ferahlatacak yoğurtla yapılan en güzel tarifler

Yoğurtlu Kabak Rulo

yogurtlu kabak

Enfes tarifimizin neredeyse yapmasıyla bitmesi bir! O kadar basit ve pratik ki göz açıp kapayıncaya kadar hazır oluyor. Üstelik çok hafifi ve bir o kadar da leziz! Tarifin detayları için tıklayın.

Ispanaklı yoğurtlu çılbır

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Ağız sulandıran yumurta tariflerine bir yenisini ekliyoruz ve şunu belirtmeden geçemiyoruz: Bu yemeğin sosunda mutluluk var! Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu yeşil sos

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Balık severlerin tercih edebileceği bir farklı bir tat. Bizce denemeye değer bir lezzet... Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu turta

turta

Hem yoğurdunuzun içine frambuaz koyup meyveli yoğurt yapıyorsunuz, hem de enfes bir turta. Her şey sizin elinizde... Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu yoğurtlu dondurma

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Kendi dondurmanızı evde hazırlamak ister misiniz? Hem de bol limonlusundan ve en hafifinden. Yoğurt ve limonun serin lezzetine bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu soğuk çorba

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Çorbadan vazgeçmem diyenler için, sıcak yaz akşamlarının serinleten lezzeti. Hem tok tutan hem de içinizi serinleten bir soğuk çorba. Tarifin detayları için tıklayın.

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