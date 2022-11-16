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Tavan eş anlamlısı nedir? Tavanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

16.11.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Aynı kelimeyi tekrar etmemiz gereken anlatımlarımızda kelimelerin eş anlamlılarını kullanmamız anlatım bozukluklarının önüne geçecektir. Dilimizde eş anlamlı sözcükler aynı anlamı verip farklı okunuş ve yazılışa sahip kelimeleri ifade eder. Anlatımımızdaki tekrarı engelleyen eş anlamlı sözcükler dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir. Hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı olduğu dilimizde tavan eş anlamlısı olan kelime nedir?

Tavan eş anlamlısı nedir? Tavanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca incelendiğinde toplumlar her zaman birbirleri ile iletişim halinde olmuşlardır. Toplumlar birbirlerini dil, din ve kültür açısından etkilemektedir. Dil yönünden birbirinden etkilenen toplumlar arasında kelime alışverişi olmaktadır. Türkçe kelime alışverişinin çok fazla olduğu bir dildir. Farklı kökenli sözcüklerin dilimizde çok fazla yer almasının sebebi de bu kelime alışverişidir. Başka dillerden alıntılanan kelimeler dışında dilimize Türkçe kökenli sözcükler de dilimizde oldukça yoğundur. Tavan sözcüğü Türkçe kökenli olduğu düşünülse de kökeni tam olarak belli değildir. Tavan kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Tavan sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz veya yatay yüzey, tabanın karşıtı
  • Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat
  • Çatı kiremidi
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Tavan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tavan sözcüğü günlük konuşma dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Uzun zamandır dilimizde varlığını sürdüren tavan kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Cümle içinde tavanla aynı anlama gelen tavan eş anlamlısı sayılabilecek bir kelime bulunmaz.

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Tavanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tavan sözcüğü günlük anlatımlarımızda yer verdiğimiz bir kelimedir. Ancak tavan eş anlamlısı olmayan bir kelimedir. Bu nedenle tavanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurulmaz. Tavan kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Yeni aldığımız evdeki tavanın boyası gerçekten çok güzeldi.
  • Tadilat yapılan evde tüm tavanları baştan boyamak gerekiyor.
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