Tavsiye eş anlamlısı nedir? Tavsiyenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe kelime haznesi ve dil bilgisi açısından oldukça zengin bir dildir. Dilimiz tarih boyunca çok fazla farklı dille etkileşim içinde olmuştur. Bu etkileşim sonucunda farklı kökenli kelimeler dilimize yerleşmiştir. Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde yer almaktadır. Tavsiye sözcüğü farklı bir dilden dilimize transfer olmuştur. Arapça kökenli olan tavsiye sözcüğü uzun zamandır dilimize yerleşmiş olan bir kelimedir. Arapçada “öğüt verme, sipariş etme, vasiyet etme” anlamlarına gelen " tavṣiye" kelimesinden alıntıdır ve dilimizde de benzer anlamlara gelerek kullanılmaktadır. Tavsiye sözcüğü dilimizde sıklıkla kullandığımız bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre tavsiye sözcüğünün anlamını şöyle sıralayabiliriz:

Öğütleme, yol gösterme

Bir şeyin ya da bir kimsenin işe yarar olduğunu ilgili kişiye söyleme, referans

Tavsiye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tavsiye kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür ve dilimizde de Arapçada kullanılan anlamına benzer anlamlar taşır. Tavsiye sözcüğünü tekrar etmemiz gereken anlatımlarda tavsiyenin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz. Tavsiye kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Referans

Salık

Tavsiye sözcüğünü kullandığımız her cümlede tavsiye eş anlamlısı olan salık ve referans sözcüğünü de kullanabiliriz ve anlatımımızda her hangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tavsiyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tavsiye sözcüğü gün içerisinde herkesçe kullanılabilen bir sözcüktür. Tavsiye sözcüğünü sık kullanmamız gereken cümlelerde tavsiye kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeyi kullanarak anlatım bozukluğunun önüne geçebiliriz. Tavsiye sözcüğünü ve eş anlamlısı olan salık ve referans kelimesini kullanarak örnek cümleler kurmamız mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: