Sağlık eş anlamlısı nedir? Sağlığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sağlık kelimesi köken olarak Türkçedir. Eski Türkçe döneminde "muteber, esen, salim, sağlık, esenlik" anlamlarına gelen "saġ" kelimesinden türemiştir. "Saġ" köküne eklenen "+lIk" yapım ekiyle türetilmiştir. Türkçenin eski dönemlerinden beri benzer anlamlarda kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre sağlık kelimesinin anlamı:

Kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumda olması

Sağ, canlı, diri olmak

Sağlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelerden bir ya da bir kaçı genellikle yabancı dillerden Türkçeye girmiş olup sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir ancak bu kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanmak cümlede anlam bozukluklarına yol açabilir. Anlamdaş kelimelerin okunuş ve yazılışları birbirinden farklı olsa da anlatmak istediği anlam aynıdır.

Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan sağlık kelimesinin de farklı birçok eş anlamlı kelimeleri bulunur. Sağlık kelime manası olarak vücudun ve ruhun her uzvunun zinde kalması ve esnek olması demektir. Sağlığın eş anlamlısı kelimeler cümle içerisinde aynı anlama gelerek kullanılabilir. Sağlık eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Sıhhat

Afiyet

Esenlik

Dirlik

Dirimlik

Keyif

Mizaç

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimeler anlam bakımından sağlık kelimesi ile aynı anlama gelir ve birbiri yerine kullanılabilir. Eski Türkçede sağlık kelimesi yerine genellikle sıhhat ve afiyet kelimesi daha sık olarak kullanılsa da günümüzde bu kullanım sıklığı yerini sağlık kelimesine bırakmıştır.

Sağlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime anlamlarının öğrenilmesi ve eş anlamlı kelimelerin doğru olarak kullanımını pekiştirebilmek için örnek cümle kurmak oldukça faydalı bir yöntemdir. Günlük kullanımda cümlelerin anlamlarının doğru bir şekilde aktarılabilmesi için kelimelerin eş anlamlılarını bilmek ve farklı şekillerde kullanmak kelime hazinesini zenginleştirir. Sağlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

İşinde o kadar usta bir berberdi ki yaptığı işin sonunda gönül rahatlığı ile müşterisine "Sıhhatler olsun!" derdi.

Arkadaşından ayrılırken kurduğu son cümle "Esenlik içinde kal." olmuştu.

Vatanın dirlik ve birliğini koruyabilmek uğruna nice canlar feda edilmişti.

"Umarım afiyettesinizdir Sultanım?" diye sordu vezir.



