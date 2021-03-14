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Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

14.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, dizide canlandıracağı EOKA - B'nin lideri olan Nikos Sampson için "Rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım, sonunda oynama kararı aldım. Hayatımda ilk defa empati kurmakta çok zorlandığım bir karaktere hayat vereceğim" dedi. Nikos Sampson, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA-B'nin liderlerinden biri. Tayanç Ayaydın, 2004 senesinden beri oyunculuk yapıyor.

Sakarya Fırat dizisindeki rolü ile tanınan Tayanç Ayaydın, hayatında aldığı en zor rolün Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Nikos Sampson karakteri olduğunu söyledi. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Tayanç Ayaydın, birçok önemli projeye imza attı.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, İstanbul'da 7 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tayanç Ayaydın, kameraların karşısına ilk kez Aliye dizisinde geçti. 2009 senesinde Sakarya Fırat dizisinde rol alarak kariyerinde çıkış yaptı.

Tayanç Ayaydın, 2008 senesinde rol aldığı Ben Hopkins imzalı Pazar - Bir Ticaret Masalı ile 2008 Locarno Film Festivali'ne katılarak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde baş rol oyuncularından olan Tayanç Ayaydın, ekip arkadaşları ile birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini izleyicilere gösterecek. Tayanç Ayaydın, dizide Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA - B'nin liderlerinden olan Nikos Sampson'u canlandıracak.

TAYANÇ AYAYDIN EVLİ Mİ?

Tayanç Ayaydın, 2011 senesinde oyuncu Bulut Köpük ile dünya evine girdi. Evliliği yürütemeyen ikili aynı sene içerisinde boşandı.

Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

TAYANÇ AYAYDIN FİLMOGRAFİ

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2020 - Yeni Hayat

2019 – Tek Yürek

2017 – Kırgın Çiçekler

2016 – Hayat Şarkısı

2016 – Emanet

2016 – Bana Git De

2015 – Yeni Hayat

2015 – Son Bir Dans

2015 – Güvenlik

2014 – Zeytin Tepesi

2013 – Aşk Kırmızı

2010 – Ses

2009 – Sakarya Fırat

2009 – Ey Aşk Nerdesin

2009 – Büşra

2009 – 11’e 10 Kala

2008 – Aşk Yakar

2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı

2006 – 2007 – Sıla

2004 – Ziyaret

2004 – Kalbin Zamanı

2004 – Gece Yürüyüşü

2004 – Aliye

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