Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Sakarya Fırat dizisindeki rolü ile tanınan Tayanç Ayaydın, hayatında aldığı en zor rolün Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Nikos Sampson karakteri olduğunu söyledi. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Tayanç Ayaydın, birçok önemli projeye imza attı.

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, İstanbul'da 7 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tayanç Ayaydın, kameraların karşısına ilk kez Aliye dizisinde geçti. 2009 senesinde Sakarya Fırat dizisinde rol alarak kariyerinde çıkış yaptı.

Tayanç Ayaydın, 2008 senesinde rol aldığı Ben Hopkins imzalı Pazar - Bir Ticaret Masalı ile 2008 Locarno Film Festivali'ne katılarak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde baş rol oyuncularından olan Tayanç Ayaydın, ekip arkadaşları ile birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini izleyicilere gösterecek. Tayanç Ayaydın, dizide Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA - B'nin liderlerinden olan Nikos Sampson'u canlandıracak.