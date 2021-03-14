Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Sakarya Fırat dizisindeki rolü ile tanınan Tayanç Ayaydın, hayatında aldığı en zor rolün Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki Nikos Sampson karakteri olduğunu söyledi. Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Tayanç Ayaydın, birçok önemli projeye imza attı.
Tayanç Ayaydın, İstanbul'da 7 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamlayan Tayanç Ayaydın, kameraların karşısına ilk kez Aliye dizisinde geçti. 2009 senesinde Sakarya Fırat dizisinde rol alarak kariyerinde çıkış yaptı.
Tayanç Ayaydın, 2008 senesinde rol aldığı Ben Hopkins imzalı Pazar - Bir Ticaret Masalı ile 2008 Locarno Film Festivali'ne katılarak En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde baş rol oyuncularından olan Tayanç Ayaydın, ekip arkadaşları ile birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini izleyicilere gösterecek. Tayanç Ayaydın, dizide Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak isteyen EOKA - B'nin liderlerinden olan Nikos Sampson'u canlandıracak.
Tayanç Ayaydın, 2011 senesinde oyuncu Bulut Köpük ile dünya evine girdi. Evliliği yürütemeyen ikili aynı sene içerisinde boşandı.
2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs
2020 - Yeni Hayat
2019 – Tek Yürek
2017 – Kırgın Çiçekler
2016 – Hayat Şarkısı
2016 – Emanet
2016 – Bana Git De
2015 – Yeni Hayat
2015 – Son Bir Dans
2015 – Güvenlik
2014 – Zeytin Tepesi
2013 – Aşk Kırmızı
2010 – Ses
2009 – Sakarya Fırat
2009 – Ey Aşk Nerdesin
2009 – Büşra
2009 – 11’e 10 Kala
2008 – Aşk Yakar
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2006 – 2007 – Sıla
2004 – Ziyaret
2004 – Kalbin Zamanı
2004 – Gece Yürüyüşü
2004 – Aliye
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