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Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tayanç Ayaydın evli mi?

01.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Nicos Samson karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra komedi dram, stüdyo drama, Alchera Tiyatro Topluluğu’nda oynadı. Alchera’da barmenlik de yapan Tayanç Ayaydın, Aliye dizisinde Doktor Kahraman’ı canlandırdı.

Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tayanç Ayaydın evli mi?

Pazar-Bir Ticaret Masalı filminde sergilediği performans sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tayanç Ayaydın, Antalya Altın Portakalı Film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Tayanç Ayaydın, Osman Sınav’ın filmi Sakarya Fırat’ta başrol oynadı…

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİ? 

7 Ağustos 1979’da İstanbul’da İstanbul’lu bir ailenin tek çocuğu olarak doğan Tayanç Ayaydın, ilkokulu kolejde okuduktan sonra liseye Tercüman Lisesinde başladı, İstek Vakfı Lisesi’nde bitirdi.

Arkasından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuyan Tayanç Ayaydın, 2001’de mezun oldu. Komedi Dram Tiyatro Topluluğu, Stüdyo Drama ve Alchera Tiyatro Topluluğu'nda oynayan Tayanç Ayaydın, Alchera'da barmenlik yaptı.

2004’te oynayan "Aliye" dizisinde Doktor Kahraman karakterine hayat veren Tayanç Ayaydın, Ben Hopkins imzalı "Pazar-Bir Ticaret Masalı" filminde gösterdiği başarılar sayesinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008’de gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü yine aynı sene düzenlenen Locarno Film Festivalinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandı.

Osman Sınav’ın 2009 yapımı "Sakarya Fırat" dizisinde başrol oynayan Tayanç Ayaydın, 14 Ocak 2014’te gösterime giren "Zeytin Tepesi" dizisinde başrollerini Aslıhan Gürbüz ile birlikte oynadı. Diğer rollerde Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar yer aldı. Zeytin Tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

Eğirdir gölü kıyısında da bir evi olan Tayanç Ayaydın, gitar, bateri ve saksafon çalıyor.

Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tayanç Ayaydın evli mi?

TAYANÇ AYAYDIN EVLİ Mİ?

5 Temmuz 2011’de oyuncu Bulut Köpük ile hayatını birleştiren Tayanç Ayaydın, 4 ay sonra boşandı. Tayanç Ayaydın, ardından yabancı uyruklu öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile nişanlandı.

TUNÇ AYAYDIN'IN ÖDÜLLERİ

2008 – Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar – Bir Ticaret Masalı)
2008 – Locarno Film Festival, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar – Bir Ticaret Masalı)

TUNÇ AYAYDIN'IN FİLMLERİ

2014 – Zeytin Tepesi
2013 – Aşk Kırmızı
2009 – Sakarya-Fırat
2009 – Büşra
2009 – Ey Aşk Nerdesin?
2008 – Aşk Yakar
2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı
2006 – Sıla
2004 – Kalbin Zamanı
2004 – Ziyaret
2004 – Aliye
2004 – Gece Yürüyüşü

İŞTE BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI…

Devrim Saltoğlu, Ahmet Kural, Gülper Özdemir, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Pelin Karahan, Miray Akay, Hasan Küçükçetin, Ahmet Sömers, Deniz Baytaş, Nebil Sayın, Hakan Güner, Bade Arazlı ve Emre Törün…

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN KONUSU

Paramparça olan aşklar, yitirilen hayatlar ve varoluş mücadelesi 1963’te adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak adlandırılan olayların başlamasıyla birlikte diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir şekilde bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli ise kendi ailesiyle beraber göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri olur. Kıbrıs’ta hayat mücadelesi devam ederken, Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı da Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahraman olan Ankaralı ile ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesiyle harmanlanan aşkı ise Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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