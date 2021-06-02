Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Taylor Swift, David O. Russell’ın yıldızları buluşturduğu filmin kadrosuna dahil oldu

Taylor Swift, David O. Russell’ın yıldızları buluşturduğu filmin kadrosuna dahil oldu

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David O. Russell’ın yönetmen koltuğuna oturacağı yeni filmin kadrosu yıldızlar topluluğuna dönüştü. Filme son olarak Taylor Swift’in dahil olacağı duyuruldu.

Taylor Swift, David O. Russell’ın yıldızları buluşturduğu filmin kadrosuna dahil oldu

Oscar ödüllü “American Hustle” ve “Silver Linings Playbook” filmlerinin yönetmeni Russell, yeni filminin senaryosu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Oyuncu kadrosunda Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana’nın yer alacağı film şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Filmin adı ve olay örgüsü şimdilik gizli tutuluyor. Yönetmen ve yapım ekibi tarafından filmin henüz vizyon tarihi de belirlenmedi. Prodüksiyon aşamalarının tamamlanmasından sonra çekimleri başlayacak.

Ünlü futbolcu Jamie Vardy’nin hayatını konu alan filmin başrolleri için Robert Pattinson, Zac Efron ve Louis Tomlinson’ın adı geçiyorÜnlü futbolcu Jamie Vardy’nin hayatını konu alan filmin başrolleri için Robert Pattinson, Zac Efron ve Louis Tomlinson’ın adı geçiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Başrol savaşı! Kararsızlık büyüdüBaşrol savaşı! Kararsızlık büyüdü
Kolay sihirbazlık numaralarıKolay sihirbazlık numaraları
Anahtar Kelimeler:
Christian Bale Taylor Swift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Servetlerini duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Servetlerini duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Ölüm nedeni şaşırttı! Tarihin en uzun sakallı adamıydı

Ölüm nedeni şaşırttı! Tarihin en uzun sakallı adamıydı

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Tarihin en büyük utancı! ‘İnsan hayvanat bahçesi’ sembolü oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesti

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

Efsane, gişeye ‘hızlı’ bir açılış yaptı

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

52 kez uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.