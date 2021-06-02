Taylor Swift, David O. Russell’ın yıldızları buluşturduğu filmin kadrosuna dahil oldu

Oscar ödüllü “American Hustle” ve “Silver Linings Playbook” filmlerinin yönetmeni Russell, yeni filminin senaryosu için tüm hazırlıklarını tamamladı. Oyuncu kadrosunda Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana’nın yer alacağı film şimdiden sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Filmin adı ve olay örgüsü şimdilik gizli tutuluyor. Yönetmen ve yapım ekibi tarafından filmin henüz vizyon tarihi de belirlenmedi. Prodüksiyon aşamalarının tamamlanmasından sonra çekimleri başlayacak.



