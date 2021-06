Ünlü futbolcu Jamie Vardy’nin hayatını konu alan filmin başrolleri için Robert Pattinson, Zac Efron ve Louis Tomlinson’ın adı geçiyor

Yaklaşık beş yıldır üzerinde çalışılan Jamie Vardy’in hayatını konu alacak film için somut adımlar atılmaya başlandı. 2009 yapımı The Fighter filmiyle Oscar’a aday olan Paul Tamasy and Eric Johnson da filmin senaryo yazım aşamasında yer aldıkları öğrenildi.

The Mirror’ın haberine göre Jamie Vardy’i canlandırması için Twilight serisinin popülaritesiyle adını geniş kitlelere duyurduktan sonra oyunculuk kariyerini Good Time, High Life, The Lighthouse gibi bağımsız yapımlarla taçlandıran Robert Pattinson, 2019 yılında Ted Bundy’i canlandırdığı Netflix filmi Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ile çok konuşulan Zac Efron ve One Direction grubunun eski üyesi Louis Tomlinson‘ın ismi geçiyor.