Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cannes dönüşü havalimanında görüldü! Bavul detayı dikkat çekti

Darmaduman, Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Siyah Kalp dizisi ile ekranlarda yer alıyor.

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Hafsanur Sancaktutan bir süre önce kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

‘İnci Taneleri’ dizisinin yıldızı Kubilay Aka ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü çiftin görüntülerinde bavul detayı dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Hafsanur Sancaktutan sadece elinde telefonuyla yürürken Kubilay Aka'nın tüm bavulları taşıyor olması sosyal medyayı salladı. Bu görüntülere; 'tüm eşyaları sevgilisine taşıtmış kraliçe', 'sadece çantasını ve telefonunu taşıyor helal olsun', 'erkeklere yapılması gereken muamele' gibi yorumlar yapıldı.