MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cannes dönüşü havalimanında görüldü! Bavul detayı dikkat çekti

Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cannes dönüşü havalimanında görüldü! Bavul detayı dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.10.2024 11:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Siyah Kalp dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hafsanur Sancak tutan "Ortalıkta adam kalmadı" dedikten kısa süre sonra Kubilay Aka ile sevgili olduğunu açıklamıştı. Taze aşıklar Cannes dönüşü havalimanında görüntülendi. Ünlü çiftin karelerinde bavul detayı dikkatlerden kaçmadı.

Taze aşıklar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Cannes dönüşü havalimanında görüldü! Bavul detayı dikkat çekti

Darmaduman, Ya Çok Seversen gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Siyah Kalp dizisi ile ekranlarda yer alıyor.

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Hafsanur Sancaktutan bir süre önce kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşadığını ilan etmişti.

hafsa 1

‘İnci Taneleri’ dizisinin yıldızı Kubilay Aka ve sevgilisi Hafsanur Sancaktutan, Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü çiftin görüntülerinde bavul detayı dikkatlerden kaçmadı.

hafsa 2

YORUM YAĞDI

Hafsanur Sancaktutan sadece elinde telefonuyla yürürken Kubilay Aka'nın tüm bavulları taşıyor olması sosyal medyayı salladı. Bu görüntülere; 'tüm eşyaları sevgilisine taşıtmış kraliçe', 'sadece çantasını ve telefonunu taşıyor helal olsun', 'erkeklere yapılması gereken muamele' gibi yorumlar yapıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Hafsanur Sancaktutan
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Teröristler Suriye'den sızdı!

Son dakika | TUSAŞ'taki hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Teröristler Suriye'den sızdı!

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

'Yenidoğan piyasasında adın hırsıza çıkacak'

'Yenidoğan piyasasında adın hırsıza çıkacak'

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Dikkat çeken kare! Adil Öksüz olduğu iddia edildi

Bombalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı

Bombalarla Ankara'da el ele dolaşmışlar! TUSAŞ saldırısında 'kebapçı' detayı

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.