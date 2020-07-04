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TBMM Başkanlığı'ndan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 18:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığınca, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle suç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına duyurusunda bulunuldu.

TBMM Başkanlığı'ndan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bugünkü "Baroların ne işi var TBMM'de" başlıklı köşe yazısında, TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı ifadeler kullandığı belirtildi.

"HIRSIZLIK YAPILDIĞINI BİZZAT TBMM BAŞKANLARI AÇIKLIYOR" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Özdil'in yazısında, "TBMM'nin sağlık faturalarında sayın milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları açıklıyor." şeklinde bütün TBMM üyelerini açıkça "hırsızlık" ile itham eden gerçeğe aykırı isnatlarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, hem TBMM'nin manevi şahsiyetine hem de Anayasa'nın verdiği yetkiyle kamu görevlerini yerine getiren Meclisin bütün üyelerine hakarette bulunulduğu vurgulandı.

Dilekçede, TBMM üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikteki bu beyanları nedeniyle Özdil'in kamu görevini yerine getiren tüm milletvekillerine karşı suç işlediği savunuldu.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK..."

Yılmaz Özdil'in fiil ve eylemlerinin yalnızca bu suçlarla sınırlı da olmadığı belirtilen başvuruda, "TBMM'de görüşülmekte olan bir kanun teklifi süreci göz önünde bulundurulduğunda, bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı konuları bir araya getirerek TBMM'ye ve milletvekillerine karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik maksadıyla söz konusu yazının yayımlanmış olduğu da ortadadır." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Özdil'in TBMM ve heyet halinde kamu görevini yerine getiren milletvekillerine yönelik bu haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, TBMM'nin manevi şahsiyetine ve milletvekillerinin kanunlarla korunan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği belirtildi.

Anayasal bir kurum olarak TBMM ve milletvekillerine yönelik bu haksız saldırıların, hiçbir demokratik hukuk düzeninde koruma görmesinin mümkün olmadığına işaret edilen başvuruda, Özdil ve Sözcü gazetesinin sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "TBMM'yi alenen aşağılama", 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" ve 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen yürütülecek soruşturma neticesinde kamu davası açılması talep edildi. (AA)

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