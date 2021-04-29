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Tecno yeni modeli Spark 7 Pro’yu tanıttı! İşte özellikleri

29.04.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Tecno model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici bir süre önce Türkiye’de de kurumsal olarak faaliyet göstermeye başlamıştı.

Tecno yeni modeli Spark 7 Pro’yu tanıttı! İşte özellikleri

Ülkemizde ağırlıklı olarak giriş ve orta segmente hitap eden telefonlar satan Tecno, geçtiğimiz gün yeni bir model daha tanıttı. Tanıtılan modelin ismi ise Spark 7 Pro.

Telefon isminden de anlaşılabileceği üzere Spark 7 modelinin biraz daha üstün bir hali.

TECNO SPARK 7 PRO NELER SUNUYOR?

Spark 7 Pro’da MediaTek tarafından üretilen Helio G80 yonga seti bulunuyor. 4GB ve 6GB’lık iki farklı RAM opsiyonuna sahip olan modelin dahili depolama alanı ise minimum 64GB. Dileyen kullanıcılar için 128GB’lık ikinci bir seçenek de bulunuyor.

6.6 inçlik HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekranla gelen telefonun bataryası ise 5000 mAh.

Arka yüzünde dikey olarak konumlandırılmış ana kamera modülüne 48MP’lik bir sensör liderlik ediyor. Bu kameraya 2 adet derinlik sensörü eşlik ediyor. AI desteği de bulunan kamera modülünün hemen yan kısmında ise fiziksel bir parmak izi okuyucusu konumlandırılmış.

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Spark 7 Pro kutudan ilk çıktığında Tecno’nun kendi arayüzü olan HiOS 7.5 ile geliyor. Ayrıca telefonda Android 11’in yüklü olduğunu da belirtelim. Telefonun fiyatı ve hangi pazarlarda satışa sunulacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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