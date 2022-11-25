Tecrübe eş anlamlısı nedir? Tecrübe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi olarak bakıldığında oldukça geniş bir kapasiteye sahiptir. Farklı kültürlerle olan ilişkisi sonucunda farklı kökenli sözcükler dilimizde yaygın olarak yer almaktadır. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar yabancı kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Toplumlar birbirlerini dil yönünden etkileyerek kelime alışverişinde bulunurlar. Tecrübe sözcüğü farklı kökenli bir sözcük olup dilimizde sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Arapça kökenli olan tecrübe sözcüğü “deneme, sınama, sınavdan geçme” anlamlarına gelmektedir. Dilimize geçerken anlamını koruyan tecrübe sözcüğü Türkçede de benzer anlamlara gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre tecrübe sözcüğünün anlamları deneyim, deney, görgüdür.

Tecrübe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tecrübe sözlüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimizde yaygın bir kullanıma sahip olan tecrübe sözcüğü, deneyim, deney, görgü gibi anlamlara gelmektedir. Tecrübe sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için kelimenin eş anlamlarını kullanmak gerekebilir. Kelimenin eş anlamlısını kullanmak hem anlatımda zenginliğe sebep olur hem de anlatım bozukluğunun önüne geçer. Tecrübenin eş anlamlısı olan sözcükler:

Deney

Deneyim

Sınama

Tecrübe kelimesini kullandığımız her cümlede tecrübe eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz ve anlatım bozukluğu oluşmaz.

Tecrübenin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tecrübe sözcüğü ve tecrübe kelimesinin eş anlamı olan deney, deneyim ve sınama sözcükleri ile çeşitli örnek cümleler oluşturabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: