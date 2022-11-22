Tedirgin eden karşılaşma! Tek gözlü ve ürkütücü dişlere sahip köpekbalığıyla göz göze geldiler... İzleyenler korkuyla takip etti

Tek gözlü, deforme olmuş diş etlerine ve garip çıkıntılı dişlere sahip devasa bir köpekbalığı iki dalgıçla yüz yüze geldi. Dubai Alışveriş Merkezi’nin akvaryumunu izleyen seyircilerin gözü önünde gerçekleşen karşılaşma herkesi korkuttu. Şoke edici görüntüler kum kaplanı olarak tanımlanan katil köpekbalığının kendilerine yaklaşırken dalgıçların kayaya tutunmaya çalıştığı anları gösterdi.

“EN ÇILGIN DİŞLERE SAHİP”

Dalgıçlardan birinin yakın karşılaşma klibini YouTube’da paylaşmasından sonra görüntüler kısa sürede popüler olmayı başardı. Dalgıçlardan biri karşılaşma anını ise, “O alışveirş merkezine her gittiğimde oradaki birinin paramparça olmasını bekliyorum. O kişi olacağımı düşündüm. Bu köpekbalığı tanktaki tüm köpekbalıkları arasında kesinlikle en çılgın dişlere sahip. Herkes o anları izlerken biz saniye saniye yaşadık” dedi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başaran görüntüler sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla doldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “O adamı gerçekten alkışlıyorum. Köpekbalığı bu kadar yaklaştığında rahatsız ve huzursuz görünüyor ama sakin kalarak ve soğukkanlılığını koruyarak kesinlikle harika bir iş çıkardı.” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Şahsen böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorum” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, “Bir YouTube videosunu izlerken hiç bu kadar korkmamıştım. İzlerken yüreğim ağzıma geldi” dedi.