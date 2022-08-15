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Tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları havalandı

15.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barents Denizi üzerinde tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere'ye ait bir keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiği bildirildi. Açıklamada İngiliz keşif uçağına önleme yapıldığı da belirtildi.

Tehlikeli yakınlaşma! Rus savaş uçakları havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

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Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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