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  4. Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) konusu, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) fragmanı

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) konusu, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) fragmanı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 07.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk), Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından filme uyarlandı. Gerçek bir öyküden beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmen koltuğunda Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis oturuyor. İşte Tehlikeli Yürüyüş konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş fragmanı…

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) konusu, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) fragmanı

Fransız ip cambazı Philippe Petit’in gerçek hikayesinden beyaz perdeye uyarlanan Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filminin yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis oturuyor. Destansı bir sinema görsel şöleni olan Tehlikeli Yürüyüş (The Walk), izleyicilere bugüne dek yalnızca tek bir adamın bulunduğu ve başkasının bulunmasının mümkün olmadığı bir yere gitme fırsatı sunuyor: Dünya Ticaret Merkezi’nin kuleleri arasında, yerden 110 kat yüksekte, bir kablonun üzerinde yürüme fırsatı. ABD yapımı olan ve 9 Ekim 2015'te vizyona giren Tehlikeli Yürüyüş filmi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Tehlikeli Yürüyüş filmine dair merak edilen her şey haberimizde. İşte Tehlikeli Yürüyüş konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş fragmanı…

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ (THE WALK) KONUSU

1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar. Philippe Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis’in üstlendiği yapımın senaryosu Philippe Petit’nin “To Reach the Clouds” adlı otobiyografik kitabından uyarlandı. Filmin başrolünde Joseph Gordon-Levitt yer alırken kadroda kendisine Ben Kingsley, Charlotte Le Bon, James Badge Dale ve Ben Schwartz eşlik ediyor.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ (THE WALK) FRAGMANI


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