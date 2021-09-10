Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama

Uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti bugün Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

GÖKHAN ÇIRA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Adliyen birlikte çıkan ikiliden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiası için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.

Uzun yıllar aşk yaşadıktan sonra 2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti bugün Beykoz Adliyesi'ne giderek tek celsede boşandı.

GÖKHAN ÇIRA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Adliyen birlikte çıkan ikiliden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ayaküstü soruları yanıtlarken Gökhan Çıra hiçbir açıklama yapmadan aracına bindi. Biten evliliği için "Herkes için hayırlısı olsun" diyen Ciğerci, aldatma iddiası için de "İhanetle alakalı bir şey yok" dedi.

"BİRBİRİMİZ İÇİN ÇABALADIK AMA DEVAM ETTİREMEDİK"

Adliye çıkışı ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaşan ikili, Instagram hesaplarından aynı yazılı açıklamayı paylaşarak birbirine veda etti. İkili, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz."

MAL PAYLAŞIMI YAPTILAR

Ciğerci ve Çıra boşanma öncesi mal paylaşımı da yaptı. Birlikte kozmetik firması kuran ikili, burada ortak olarak çalışmaya devam edecek. Bodrum'da iki adet evi olan çift bunları bölüşecek. İkili, şirket üzerine kayıtlı 11 milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdi.

