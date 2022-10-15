HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız: Erling Haaland’ın bilinmeyen yönü

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız: Erling Haaland’ın bilinmeyen yönü

15.10.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Manchester City forvet oyuncusu, rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için bir dizi ilginç sağlık uygulamasını düzenli olarak yapıyor. Norveçli futbolcunun beslenmesi, A vitamini gibi yüksek mikro besinler olan inek kalbi ve karaciğeri gibi sakatatları içeriyor. Ayrıca iyileşmeye yardımcı olmak için yoga, buz banyoları ve kriyo odaları kullanıyor ve geceleri mavi ışıklı gözlük takıyor. Haaland’ın olağanüstü başarısının arkasındakileri bilim insanları yorumladı.

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız: Erling Haaland’ın bilinmeyen yönü

İngiltere'deki her skor rekorunu kırmakla tehdit eden ve zirvesinde Mike Tyson ile karşılaştırılan Norveçli gol makinesi... Sadece 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran Manchester City forvet oyuncusu Erling Haaland, rakiplerine karşı avantaj sağlamak için bir dizi ilginç sağlık uygulamasını yapıyor. Erling Haaland'ın futbol başarısında Viking mirasından ve korkunç fiziğinden daha fazlası var.

a

DİKKAT ÇEKİCİ BESLENME RUTİNİ

Spor salonundaki çalışmaları, sığır kalbi ve karaciğeri gibi sakatatların yanı sıra özel olarak filtrelenmiş su içeren tuhaf beslenmesi genç futbolcunun başarısının sırrı olarak görülüyor. 22 yaşında olan Haaland, sirkadiyen ritmini (vücudun iç saati olarak işlev gören 24 saatlik döngü) kontrol etmek için özel teknikler kullanıyor.

b

HAALAND HERKESİ ŞAŞIRTTI

Haaland kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselde yeme içme düzeniyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı: "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir."

c

CRISTIANO RONALDO’NUN İZİNDEN GİDİYOR

Bir canavar gibi olarak tanımlanan forvet, maç öncesi ve sonrası fitness rejimine de özel önem veriyor, hatta vücudunun iyileşmesine yardımcı olmak için evinde 50.000 sterlinlik bir kriyo odası bulunuyor. Cristiano Ronaldo, onu üst düze formda tutmak için benzer teknolojiyi kullanıyor. Hazne, hipotermi ve donma dahil olmak üzere ciddi sağlık risklerini önlemek için en fazla beş dakika kullanılabilir.

GÜNGEM_SİYASİ MANŞET 1

Usain Bolt gibiler tarafından da tercih edilen kriyoterapinin iltihaplanmayı ve yaralanma şişmesini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu sebeplerden dolayı kas ağrılarını giderir, oyun ve antrenman sonrası toparlanma sürelerini kısaltır. Odaların ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığını, bağışıklık sistemini iyileştirdiğini, yorgunluğu azalttığını ve yaralanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor.

KRİYOTERAPİ NEDİR?

Dokuda soğuk hasarı oluşturarak, iyi huylu hücre büyümeleri, güneş lekeleri, sinir sıkışmaları, tırnak batmaları, nasırlar, ben (nevüsler), siğiller, cilt kanseri, prostat kanseri gibi pek çok hasarlı ya da hastalıklı dokunun tedavisinde kullanılabilir.

İNSANÜSTÜ EFOR SARFEDİYOR

Takım arkadaşları Haaland'ı 'ayı gibi yemek' olarak tanımlıyor. Günde 6.000'den fazla kalori tüketiyor. Ortalama bir insanın aldığı kaloriden iki buçuk kat daha fazla. Dünyaca ünlü futbolcu Haaland’ın sarfettiği efor düşünülünce bu rakam çok şaşırtmıyor.

HER MAÇ VE ANTREMANDAN SONRA BUZ BANYOSU YAPIYOR

Haaland, maçlardan ve antrenmanlardan sonra düzenli olarak buz banyosu yapıyor. Buz banyoları çoğu Premier Lig futbolcusu için düzenli antrenmanın bir parçasıdır ve ayrıca ağrıyan kasları ve ağrıları hafifletmek için kullanılır.

Haaland ayrıca, kullanımdan sonra kaslarını zinde tutmak ve germek için düzenli olarak yoga yapar. Yoganın iyileşmeyi iyileştirdiği, vücudu ve zihni rahatlattığı öne sürülüyor. Haaland, ayrıca geceleri bizi uyanık tutabilecek elektronik cihazlardan gelen ışınları engellemek için mavi ışıklı gözlükler takıyor.

BİLİM İNSANLARI, HAALAND’IN PROGRAMI HAKKINDA NE DİYOR?

Birmingham'daki Aston Tıp Okulu'nda diyetisyen olan Dr. Duane Mellor, MailOnline'a şunları söyledi: "Sakatat genellikle bir gıda olarak göz ardı edilir, protein içeriği yüksektir, bu da kasların korunmasına ve özellikle yüksek performans için önemli olabilecek onarım ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Karaciğer yüksek oranda demir, B12, A ve D vitaminleri ile birlikte vitaminlerde daha yüksek olma eğilimindedir. Kalpte demir de yüksektir, ancak doymuş yağda karaciğerden daha düşük olma eğilimindedir.

Kalp ayrıca vücudun bağışıklık sistemine ve metabolizmasının düzgün çalışmasına katkıda bulunan yüksek miktarda çinko içerir. Bu, enfeksiyonlarla savaşmanıza ve formda kalmanıza yardımcı olur.

Daha yüksek seviyelerde demir, folat ve B2, B6 ve B12 vitaminleri de kardiyovasküler sistemin düzgün çalışmasını destekler.

Bu arada karaciğerin özellikle yüksek miktarda A vitamini görme, bağışıklık sistemi, üreme ve büyüme ve gelişme için önemlidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...
İstanbul için kar yağışı açıklaması!İstanbul için kar yağışı açıklaması!
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Erling Haaland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Yer Şırnak… İngiltere ‘gitmeyin’ uyarısı yapmıştı! Binlerce kişi akın etti

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için dikkat çeken tahmin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza bölgesinden duyurdu! Faciada can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.