Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız: Erling Haaland’ın bilinmeyen yönü

İngiltere'deki her skor rekorunu kırmakla tehdit eden ve zirvesinde Mike Tyson ile karşılaştırılan Norveçli gol makinesi... Sadece 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran Manchester City forvet oyuncusu Erling Haaland, rakiplerine karşı avantaj sağlamak için bir dizi ilginç sağlık uygulamasını yapıyor. Erling Haaland'ın futbol başarısında Viking mirasından ve korkunç fiziğinden daha fazlası var.

DİKKAT ÇEKİCİ BESLENME RUTİNİ

Spor salonundaki çalışmaları, sığır kalbi ve karaciğeri gibi sakatatların yanı sıra özel olarak filtrelenmiş su içeren tuhaf beslenmesi genç futbolcunun başarısının sırrı olarak görülüyor. 22 yaşında olan Haaland, sirkadiyen ritmini (vücudun iç saati olarak işlev gören 24 saatlik döngü) kontrol etmek için özel teknikler kullanıyor.

HAALAND HERKESİ ŞAŞIRTTI

Haaland kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselde yeme içme düzeniyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı: "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir."

CRISTIANO RONALDO’NUN İZİNDEN GİDİYOR

Bir canavar gibi olarak tanımlanan forvet, maç öncesi ve sonrası fitness rejimine de özel önem veriyor, hatta vücudunun iyileşmesine yardımcı olmak için evinde 50.000 sterlinlik bir kriyo odası bulunuyor. Cristiano Ronaldo, onu üst düze formda tutmak için benzer teknolojiyi kullanıyor. Hazne, hipotermi ve donma dahil olmak üzere ciddi sağlık risklerini önlemek için en fazla beş dakika kullanılabilir.

Usain Bolt gibiler tarafından da tercih edilen kriyoterapinin iltihaplanmayı ve yaralanma şişmesini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu sebeplerden dolayı kas ağrılarını giderir, oyun ve antrenman sonrası toparlanma sürelerini kısaltır. Odaların ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığını, bağışıklık sistemini iyileştirdiğini, yorgunluğu azalttığını ve yaralanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor.

KRİYOTERAPİ NEDİR?

Dokuda soğuk hasarı oluşturarak, iyi huylu hücre büyümeleri, güneş lekeleri, sinir sıkışmaları, tırnak batmaları, nasırlar, ben (nevüsler), siğiller, cilt kanseri, prostat kanseri gibi pek çok hasarlı ya da hastalıklı dokunun tedavisinde kullanılabilir.

İNSANÜSTÜ EFOR SARFEDİYOR

Takım arkadaşları Haaland'ı 'ayı gibi yemek' olarak tanımlıyor. Günde 6.000'den fazla kalori tüketiyor. Ortalama bir insanın aldığı kaloriden iki buçuk kat daha fazla. Dünyaca ünlü futbolcu Haaland’ın sarfettiği efor düşünülünce bu rakam çok şaşırtmıyor.

HER MAÇ VE ANTREMANDAN SONRA BUZ BANYOSU YAPIYOR

Haaland, maçlardan ve antrenmanlardan sonra düzenli olarak buz banyosu yapıyor. Buz banyoları çoğu Premier Lig futbolcusu için düzenli antrenmanın bir parçasıdır ve ayrıca ağrıyan kasları ve ağrıları hafifletmek için kullanılır.

Haaland ayrıca, kullanımdan sonra kaslarını zinde tutmak ve germek için düzenli olarak yoga yapar. Yoganın iyileşmeyi iyileştirdiği, vücudu ve zihni rahatlattığı öne sürülüyor. Haaland, ayrıca geceleri bizi uyanık tutabilecek elektronik cihazlardan gelen ışınları engellemek için mavi ışıklı gözlükler takıyor.

BİLİM İNSANLARI, HAALAND’IN PROGRAMI HAKKINDA NE DİYOR?

Birmingham'daki Aston Tıp Okulu'nda diyetisyen olan Dr. Duane Mellor, MailOnline'a şunları söyledi: "Sakatat genellikle bir gıda olarak göz ardı edilir, protein içeriği yüksektir, bu da kasların korunmasına ve özellikle yüksek performans için önemli olabilecek onarım ve iyileşmeye yardımcı olabilir. Karaciğer yüksek oranda demir, B12, A ve D vitaminleri ile birlikte vitaminlerde daha yüksek olma eğilimindedir. Kalpte demir de yüksektir, ancak doymuş yağda karaciğerden daha düşük olma eğilimindedir.

Kalp ayrıca vücudun bağışıklık sistemine ve metabolizmasının düzgün çalışmasına katkıda bulunan yüksek miktarda çinko içerir. Bu, enfeksiyonlarla savaşmanıza ve formda kalmanıza yardımcı olur.

Daha yüksek seviyelerde demir, folat ve B2, B6 ve B12 vitaminleri de kardiyovasküler sistemin düzgün çalışmasını destekler.

Bu arada karaciğerin özellikle yüksek miktarda A vitamini görme, bağışıklık sistemi, üreme ve büyüme ve gelişme için önemlidir.

