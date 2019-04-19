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Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 17:43 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Neslihan Kaya'yı (34) ağzına çorap tıkayıp, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İlhan Kaya'nın (39) yargılanmasına devam edildi. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne süren Kaya "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim” dedi.

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Şizofren tedavisi gören İlhan Kaya, geçen yıl 13 Ocak günü Güneş Mahallesi’ndeki evinde gece geç saatlerde 4 çocuğunun annesi Neslihan Kaya ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen İlhan Kaya, ses çıkarmaması için Neslihan Kaya'yı, ağzını çorapla tıkadıktan sonra defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kaya, 22 Ocak günü yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İlhan Kaya ise tutuklandı, 'kasten öldürme' suçundan hakkında dava açıldı.

Kaya’nın Gaziantep 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. İlhan Kaya, duruşmaya tutuklu olduğu Adana Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden sanığın akıl sağlığına ilişkin istenilen raporda, cezai ehliyetinin yerinde olmadığının belirtildiğini açıkladı.

"KİMLE ALDATTIĞINI BİLMİYORUM, BAKIŞLARINDAN ŞÜPHELENDİM"

Mahkemenin söz hakkı verdiği sanık İlhan Kaya, eşini kendisini aldattığı şüphesiyle öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanının bu savunma üzerine 'seni kimle aldatıyordu' sorusuna İlhan Kaya, "Kimle aldattığını bilmiyorum, bakışlarından şüphelendim. Pişmanım" yanıtını verdi.

DAMADININ İDAM EDİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmaya bazı kadın hakları savunucusu ile birlikte katılan öldürülen 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın babası Mehmet Kanlıkara ise sanık damadının idam edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti bulunmadığına ilişkin raporun bazı kısımlarında çelişkiler bulunduğunu belirttiği sanığın kendisine yöneltilen sorulara akılcı cevaplar vermesinden dolayı Adli Tıp Genel Kurulu'ndan yeni bir rapor alınmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi. (DHA)


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gaziantep neslihan kaya cinayet

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
damadın düğün fotoğrafındaki bakışları anormal zaten
İçeriden hiç çıkmamalı böyle tipler ya da idam edilmeli .
adam şizofreni zaten bunun üzerine dicek bişe yok hasta diyip beraat vermesinler kafi
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