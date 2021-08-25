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Tek kişilik tiramisu tarifi! Tiramisunun en sevimli haline misafirleriniz bayılacak

25.08.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağının en bilinen yemeklerinden biri tiramisudur. Dünyaya nam salan bu tatlıyı en pratik ve kolay bir şekilde yapmaya ne dersiniz? Hanımlar, beyler karşınızda damaklara bir parmak bal çalacak kolay tiramisu tarifi geliyor. Şimdiden herkese afiyet olsun.

Tek kişilik tiramisu tarifi! Tiramisunun en sevimli haline misafirleriniz bayılacak

Mascorpone peyniri ve kahvenin mükemmel uyumundan ortaya çıkan tiramisu, kahve sohbetlerinin vazgeçilmez tatlısıdır. Ülkemizde oldukça değişik versiyonlarda yapılan bu lezzete bir revize daha geliyor. Tadı aynı ancak daha küçük porsiyonlarda oldukça pratik bir şekilde hazırlanan tiramisu tarifini sizler için araştırdık.

KOLAY TİRAMUSU TARİFİ

MALZEMELER

Tabanı için;

  • 1/2 su bardağı un
  • 100 gr tereyağı
  • 160 gr şeker
  • 2 yumurta
  • bir tutam tuz
  • 1 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 200 ml süt
  • 2 gr vanilya

Kreması için;

  • 250 gr mascarpone peyniri
  • 150 gr krema
  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 gr vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao tozu

Üzeri için;

  • Taze demlenmiş kahve
  • Kakao

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağı, şeker, tuz ve vanilyayı birlikte çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin, ardından süt, un ve kabartma tozunu ilave edin. (Önce sütün ve unun yarısını dökün, karıştırın. Ardından ise kabartma tozuyla beraber diğer yarısını ekleyin.)
  • Kalıpları hazırladığınız hamurla doldurun. Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Kekleri 25 dakika pişirin.
  • Kek pişerken biraz kahve demleyin ve soğumaya bırakın. Kekler pişince her birine kürdan ile 10-12 delik açın. Bir çay kaşığı kullanarak kekleri kahve ile ıslatın. Tamamen soğumalarına izin verin.
  • Kreması için mascarpone peynirini çırpın. Başka bir kapta krema, pudra şekeri ve vanilyayı birleştirin. Peyniri krema karışımıyla dikkatlice karıştırın. Sıkma torbası kullanarak keklerin üzerini krema ile kaplayın. Onları kakao tozu ile süsleyin.
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