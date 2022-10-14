Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tek tek iğneyle kazıdı! Hukuk öğrencisinin kopya düzeneğini gören şaştı kaldı... Hocası bile tebrik etti

Tek tek iğneyle kazıdı! Hukuk öğrencisinin kopya düzeneğini gören şaştı kaldı... Hocası bile tebrik etti

14.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da ismi açıklanmayan bir hukuk öğrencisi sınava kendi yaptığı bir kopya düzeneğiyle girdi. Bir ceza hukuku öğrencisi final sınavında kopya çekerken yakalandı. Ancak öğrencinin kopya çekmek için kullandığı yöntem ve gösterdiği çaba herkesi şaşırtmaya yetti. Öğrencisinin kopya düzeneğini paylaşan profesör onu tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Tek tek iğneyle kazıdı! Hukuk öğrencisinin kopya düzeneğini gören şaştı kaldı... Hocası bile tebrik etti

İsmi açıklanmayan bir İspanyol öğrenci bir dizi tükenmez kalemin üzerine mikroskobik harflerle ders notlarını kazıdı. Bir toplu iğne yardımıyla kalemin üzerine zorlukla görülebilecek harfleri kazıyan öğrenci kısa sürede sınav gözetmenleri tarafından yakalandı. Malaga Üniversitesi öğretim görevlisi Yolanda de Lucchi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kopya düzeneğini görünce şaşırdığını itiraf etti.

Tam 21 tabak yemek yediler! Hesabı ödememek için sütyeninden çıkarttığı plastiği tabağın içine attıTam 21 tabak yemek yediler! Hesabı ödememek için sütyeninden çıkarttığı plastiği tabağın içine attı

“NE SANAT AMA”

1

Ofisini toplarken öğrencisi tarafından yapılan bir kopya düzeneğini bulduğunu ifade eden Lucchi, “Ofisimi toplarken birkaç yıl önce bir öğrenciden el koyduğumuz bu kopyaları buldum. Tükenmez kalemlerle ceza usul hukuku! Ne sanat ama” notunu ekledi.

Kısa sürede sosyal medya gündem olan paylaşım kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları yaratıcılığından dolayı öğrenciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yazıların çok küçük olduğunu vurgulayarak öğrencinin nasıl notları okuduğunu merak etti.

Havalimanında gördüğü yakışıklı bir adama üzerinde cep telefonu numarası yazılı peçete uzattı! Adam öyle bir şey yaptı ki...Havalimanında gördüğü yakışıklı bir adama üzerinde cep telefonu numarası yazılı peçete uzattı! Adam öyle bir şey yaptı ki...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştıSınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı
Olay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdıOlay paylaşım! Fermuarını açıp eteğini kalçasından sıyırdı
‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...‘Felaket habercisi’ denilmişti! İkinci kez ortaya çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hukuk İspanya kopya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Her satırı korkunç! Günlerce bodrum katında işkence gördü

Her satırı korkunç! Günlerce bodrum katında işkence gördü

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...

Tam 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda

Tam 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

Olay paylaşım! Tamamen üstsüz, tanga bikinisiyle yoga yapınca...

İlginizi Çekebilir

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.