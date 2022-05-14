Tek yumurta ikizlerinden tesadüfi doğum! Aynı gün doğum yaptılar, sadece saat farkı vardı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Jill Justiniani ve Erin Cheplak isimli tek yumurta ikizleri oğulları Oliver ile Silas’ı aynı hastanede saat farkıyla doğurdu. Aralarındaki özel bir bağı kutlamak ve çocuklarını aynı anda büyütmek için aynı anda hamile kalan tek yumurta ikizleri şaşırtıcı bir şekilde aynı gün doğum yaptı. Tek yumurta ikizleri çocuklarının aynı yılda doğması için planlama yaptıklarını ancak bebeklerin aynı vücut ölçüleri, ağırlık ve doğum gününe sahip olacağını hayal bile edemeyeceklerini itiraf ettiler.

SÜRPRİZ OLDU

People Magazin’de yer alan habere göre kız kardeşlerden birinin doğumu kesin olsa da ikilinin aynı gün doğum yapması herkese sürpriz oldu. Çünkü diğer kız kardeşin doğumu için herhangi bir tarih verilmemişti. Jill'in sezaryeniyle aynı gün, Erin'in suyu beklenmedik bir şekilde geldi. Eşleriyle birlikte doğuma gittiklerini ifade eden Erin, “Dördümüz birlikte bir destek sistemiydik. Güçlü kasılmalarım için oradaydılar, onlar destek vermeden bunu atlatamazdım." dedi.

Sosyal medyadan aynı hastane odasında paylaşım yapan ikiz kız kardeşler, “Bu bize çok büyük keyif veriyor. Hikayemizi başka insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.



