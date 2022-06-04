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Teknik adı altında öyle suçlar işlediler ki! Üzerine dışkılamaktan, sebze ile cinsel istismara...

04.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da gizli bir polis programı, polislerin birbirlerinin üzerine dışkıladığı ve bir meslektaşlarına sebzelerle cinsel tacizde bulundukları iddialarının ardından kapatıldı. Polis memurları, polis olmadıklarını kanıtlamak için oldukça uç davranışlarda bulunmakla suçlandılar.

Teknik adı altında öyle suçlar işlediler ki! Üzerine dışkılamaktan, sebze ile cinsel istismara...

Britanya Kolumbiyası, Kanada'daki bir gizli görev programı üyelerinin bir meslektaşlarına sebze kullanarak cinsel tacizde bulunduğu, bir diğerinin üzerine dışkıladığı ve cinsel organlarını gösterdiği iddia edildi. Ülkedeki polislik uzmanları şimdi, gizli görev taktiklerinin derhal elden geçirilmesi çağrısında bulundular.

KAPATILDI

British Columbia Belediyesi gizli görev programı, Mayıs ayında, birkaç katılımcının yaşanan olaylardan rahatsız olması ve durumu üstlerine bildirmeleri üzerine dokuz memurun soruşturma altında olduğu bildirilen bir çalıştayın ardından kapatıldı.

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ENDİŞE UYANDIRDI

British Columbia başsavcısı Mike Farnworth, iddiaları iğrenç ve korkutucu olarak nitelendirdi ve eyaletteki yetkililerin konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatacağını söyledi. Toronto Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve yazar olan Kent Roach, Kanada polisinin gizli operasyonlarda kullanmasına izin verilen aldatıcı ve hatta şiddet içeren taktiklerin özgür kullanımı konusundaki endişelerini dile getirdi.

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'BAY BÜYÜK'

Bu eleştiri, son yıllarda Kanada'nın, polisin bir kişinin ciddi bir suç işlediğinden şüphelendiği, ancak delil yetersizliğinden bunu kanıtlayamadığı durumlarda kullanılan 'Bay Büyük' tekniği olarak bilinen bir taktiği sıkça kullanmasına odaklandı.

Teknik, riskli ve bazen yasa dışı faaliyetlerde bulunarak, şüpheliye aralarına katılmaya layık olduklarına kanıtlayıp çete patronlarıyla tanışmalarını ve suçlarını itiraf etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

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BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

KANADA

Bu tür taktikler diğer birçok ülkede yasaklanmış ancak 1990'ların başında geliştirildiğinden beri yüzlerce Kanada polisi, bu tekniği soruşturmalarında kullanılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
polis
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