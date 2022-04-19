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  4. Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

19.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde mini şortu ve sütyeniyle verdiği pozla gündeme gelmişti. Her yaptığı olay olan Zeynep Sever Demirel bu defa amuda kalktı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Zeynep Sever Demirel, son zamanlarda Instagram paylaşımları ve düzgün fiziğiyle en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Volkan Demirel ile 2010'da hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel amuda kalktığı anları paylaştı.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP SEVER DEMİREL AMUDA KALKTI

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, sporla iç içe yaşıyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Sosyal medyadan, spor yaptığı anlara dair sık sık paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, taytlı ve sütyenli pozunu, "O zaman dans" notuyla paylaştı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zeynep Sever Demirel amuda kalktı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Demirel, günlük yaşantısından kareleri sosyal medyadan takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim tescilli güzel çıktı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika güzeli seçildi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Ancak 2009'da katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalsa da ikinci aşamaya giremedi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
delikanlı volkan gurur duyuyorsundur.!
çok komiksin ya yakında uçmayada başlarsın o zaman daha dikkat çekersin
Dünya ahret bacım olsun güzel kadın.

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