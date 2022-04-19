Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel amuda kalktı

Zeynep Sever Demirel, son zamanlarda Instagram paylaşımları ve düzgün fiziğiyle en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Volkan Demirel ile 2010'da hayatını birleştiren Zeynep Sever Demirel amuda kalktığı anları paylaştı.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP SEVER DEMİREL AMUDA KALKTI

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, sporla iç içe yaşıyor.

Sosyal medyadan, spor yaptığı anlara dair sık sık paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, taytlı ve sütyenli pozunu, "O zaman dans" notuyla paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zeynep Sever Demirel amuda kalktı.

Demirel, günlük yaşantısından kareleri sosyal medyadan takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim tescilli güzel çıktı.

Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika güzeli seçildi.

Ancak 2009'da katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalsa da ikinci aşamaya giremedi.





