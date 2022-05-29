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  4. Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

29.05.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel, Zeynep Sever ile 2010 yılında hayatını birleştirdi. Volkan Demirel ile mutlu evliliği devam eden Zeynep Sever, cesur pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sporla iç içe yaşıyor. Spor yaptığı anları takipçileriyle sık sık paylaşan Demirel, düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeye başladı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

"2009 Miss Belçika" güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile yaklaşık 12 yıldır evli.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Yade Demirel, Yeda Demirel adında iki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel sık sık spor yapıyor ve o anları Instagram hesabındaki 508 bin takipçisiyle paylaşıyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Spordan karelerini paylaşmaya devam eden Demirel bu defa göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

O pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

"BÜYÜDÜKÇE DAHA FISTIK OLDUN"

Geçtiğimiz günlerde beyaz bady'siyle poz veren Demirel'e arkadaşından, "Kızım büyüdükçe daha fıstık oldun ya hu!" yorumu geldi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

32 yaşındaki Demirel ise o yoruma, "Yaşlandık be" yanıtını verdi.

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

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