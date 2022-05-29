Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli poz verdi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel sporla iç içe yaşıyor. Spor yaptığı anları takipçileriyle sık sık paylaşan Demirel, düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeye başladı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

"2009 Miss Belçika" güzeli seçilen Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile yaklaşık 12 yıldır evli.

Yade Demirel, Yeda Demirel adında iki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel sık sık spor yapıyor ve o anları Instagram hesabındaki 508 bin takipçisiyle paylaşıyor.

Spordan karelerini paylaşmaya devam eden Demirel bu defa göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

O pozu, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

"BÜYÜDÜKÇE DAHA FISTIK OLDUN"

Geçtiğimiz günlerde beyaz bady'siyle poz veren Demirel'e arkadaşından, "Kızım büyüdükçe daha fıstık oldun ya hu!" yorumu geldi.

32 yaşındaki Demirel ise o yoruma, "Yaşlandık be" yanıtını verdi.





