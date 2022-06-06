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  4. Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! "Bu güzellik şaka mıdır?"

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! "Bu güzellik şaka mıdır?"

06.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmayan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuk annesi Zeynep Sever, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! "Bu güzellik şaka mıdır?"

32 yaşındaki Zeynep Sever, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. 508 bin takipçisi olan Sever, takipçileri için her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Cesur pozlarıyla magazin dünyasında adı sıklıkla geçen Zeynep Sever, göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sever o pozuna, eşi Volkan Demirel'in Instagram adını etiketledi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Sever'e, "Bu güzellik şaka mıdır?", "Kalbimi bıraktım resmen" gibi yorumlar geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Zeynep Sever ile Volkan Demirel 2010'da hayatını birleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 12 yıldır devam ediyor.

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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