Teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! "Bu güzellik şaka mıdır?"

32 yaşındaki Zeynep Sever, Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor. 508 bin takipçisi olan Sever, takipçileri için her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Cesur pozlarıyla magazin dünyasında adı sıklıkla geçen Zeynep Sever, göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

Sever o pozuna, eşi Volkan Demirel'in Instagram adını etiketledi.

Sever'e, "Bu güzellik şaka mıdır?", "Kalbimi bıraktım resmen" gibi yorumlar geldi.

Zeynep Sever ile Volkan Demirel 2010'da hayatını birleştirdi.

İkilinin mutlu evliliği yaklaşık 12 yıldır devam ediyor.



