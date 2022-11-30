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Yağmur eş anlamlısı nedir? Yağmurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğunlukla kış ve sonbahar aylarında meydana gelen hava olaylarından biri yağmurdur. Bulutlardaki su damlacıklarının yoğunlaşması ile yeryüzüne su damlaları hâlinde inmesine yağmur denir. Günlük yaşamda da sık kullanılan kelimelerin arasında yer alan yağmur kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler de vardır. Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilme özelliğine sahiptir. Peki, yağmur eş anlamlısı nedir?

Yağmur eş anlamlısı nedir? Yağmurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yağmur sözcüğü eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe "yaġ-" fiilinden türetilen ve "yağmur" anlamında kullanılan "yaġmur" kelimesinden evrilmiştir. Bulutlarda yer alan su buharının soğuk tabakalar ile karşılaşıp yoğunlaşması ile yeryüzüne sıvı halde inmesi yağmur olarak adlandırılır. Yağmur pek çok toplulukta bereketi ve bolluğu ifade eder. Yağmurun anlamları şu şekildedir:

  • Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen sıvı durumdaki yağış
  • Çok ve sık düşen, gelen şey
  • Çokluk, bolluk
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Yağmur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde birbirleri ile aynı anlama gelen pek çok kelime vardır. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Türkçede hemen her kelimenin bir eş anlamlısı vardır. Yağmur da bu kelimelerden biridir. Yağmurun eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur. Yağmur ile aynı anlama gelen yağmur eş anlamlısı kelimeler cümle içinde yağmur yerine kullanılabilir. Yağmurun eş anlamlısı sözcükler:

  • Baran
  • Bereket
  • Rahmet
  • Yağar
  • Yağış

Yağmur kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler genellikle halk ağızlarında kendisine yer bulan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri doğru şekilde bilmek ve yerine göre kullanmak akıcı bir dile ve yazıya sahip olmakta büyük önem taşır.

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Yağmurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin farklı kullanım çeşitleri vardır. Örneğin bir cümlede eş anlamı bulunan sözcük var ise o sözcük anlamdaşı ile değiştirilebilir. Bu şekilde cümlenin akışında ve anlamında bir bozulma olmaz. Aynı zamanda eş anlamlı kelimeler ile farklı cümleler de kurulabilir. Yağmurun eş anlamlısı kelimelerin kullanımını pekiştirmek için örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bu yıl en çok yağış alan ay Aralık ayı oldu.
  • Geçtiğimiz sonbaharda o kadar çok rahmet yağdı ki ekinler düzeldi.
  • Yoğun yağış sebebiyle görüş seviyesi çok düştü.
  • Gökten ince ince bereket yağarken yavaş adımlarla eve doğru yürüyordu.
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