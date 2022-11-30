Yağmur eş anlamlısı nedir? Yağmurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yağmur sözcüğü eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe "yaġ-" fiilinden türetilen ve "yağmur" anlamında kullanılan "yaġmur" kelimesinden evrilmiştir. Bulutlarda yer alan su buharının soğuk tabakalar ile karşılaşıp yoğunlaşması ile yeryüzüne sıvı halde inmesi yağmur olarak adlandırılır. Yağmur pek çok toplulukta bereketi ve bolluğu ifade eder. Yağmurun anlamları şu şekildedir:

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen sıvı durumdaki yağış

Çok ve sık düşen, gelen şey

Çokluk, bolluk

Yağmur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde birbirleri ile aynı anlama gelen pek çok kelime vardır. Bu kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Türkçede hemen her kelimenin bir eş anlamlısı vardır. Yağmur da bu kelimelerden biridir. Yağmurun eş anlamlısı olan sözcükler de bulunur. Yağmur ile aynı anlama gelen yağmur eş anlamlısı kelimeler cümle içinde yağmur yerine kullanılabilir. Yağmurun eş anlamlısı sözcükler:

Baran

Bereket

Rahmet

Yağar

Yağış

Yağmur kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükler genellikle halk ağızlarında kendisine yer bulan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri doğru şekilde bilmek ve yerine göre kullanmak akıcı bir dile ve yazıya sahip olmakta büyük önem taşır.

Yağmurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin farklı kullanım çeşitleri vardır. Örneğin bir cümlede eş anlamı bulunan sözcük var ise o sözcük anlamdaşı ile değiştirilebilir. Bu şekilde cümlenin akışında ve anlamında bir bozulma olmaz. Aynı zamanda eş anlamlı kelimeler ile farklı cümleler de kurulabilir. Yağmurun eş anlamlısı kelimelerin kullanımını pekiştirmek için örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: