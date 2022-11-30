Yanıt eş anlamlısı nedir? Yanıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yanıt kelimesi Türkçe sözcüklerden birisidir .Eski Türkçede "karşılık, bedel, cevap" gibi anlamlara gelen "yanut" kelimesinden türetilmiştir. Uzun zaman boyunca dilimizde cevap olarak kullanılan yanıt kelimesi bu anlamını korumuştur. Yanıt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Cevap

Canlı organizmaların tedavi veya diğer nedenlerle maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime

Yanıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İletilmek istenen cümleye uygun olarak eş yanıtın anlamlısı kullanılabilir. Aynı anlama sahip eş anlamlı kelimeler çoğu zaman aynı anlama sahip olsalar da bazı kelimeler de çok az farklara sahiptir. Yanıt kelimesinin eş anlamı olan üç farklı kelime vardır. Yanıtın eş anlamlısı olan kelimeler:

Cevap

Karşılık

Reaksiyon

Örneğin "Aşağıdaki soruları yanıtlayalım." demek yerine "Aşağıdaki soruları cevaplayalım." şeklinde kullanım, yanıt ve cevap eş anlamlı olduğu için doğru bir kullanımdır. Yanıt kelimesinin bir başka eş anlamlısı ise “karşılık” terimidir. Genellikle bir diyalog içinde geçen mesaj iletimlerini ifade etmek için kullanılır. Bunun yanı sıra bir kişinin hareketine karşılık yapılan davranış ya da söylenen sözü de işaret etmek amacı vardır. Örneğin "Aslı’nın hakaretlerine karşılık vermek yerine oradan uzaklaşmayı tercih etti." Bu cümlede “karşılık vermek” ifadesi yanıt vermek anlamını taşır. Reaksiyon kelimesi ise kimya alanında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkar.

Yanıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yanıt kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Yanıt eş anlamlısı olan cevap ve karşılık kelimeleriyle örnek cümleler: