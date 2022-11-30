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Yanıt eş anlamlısı nedir? Yanıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazımları farklı anlamları aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümlede anlamı pekiştirmek ya da kullanımı azalmış kelimelerin yerine yeni türetilmiş kelimeleri kullanmak adına tercih edilir. Eş anlamlı kelimeleri aynı cümle içinde kullanmamaya özen gösterilmelidir. Yazılışları farklı olsa da aynı anlamı taşıdıkları için aynı cümle içinde kullanılmaları anlatım bozukluğuna sebep olur. Peki, yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir? Yanıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yanıt kelimesi Türkçe sözcüklerden birisidir .Eski Türkçede "karşılık, bedel, cevap" gibi anlamlara gelen "yanut" kelimesinden türetilmiştir. Uzun zaman boyunca dilimizde cevap olarak kullanılan yanıt kelimesi bu anlamını korumuştur. Yanıt kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Cevap
  • Canlı organizmaların tedavi veya diğer nedenlerle maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime
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Yanıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İletilmek istenen cümleye uygun olarak eş yanıtın anlamlısı kullanılabilir. Aynı anlama sahip eş anlamlı kelimeler çoğu zaman aynı anlama sahip olsalar da bazı kelimeler de çok az farklara sahiptir. Yanıt kelimesinin eş anlamı olan üç farklı kelime vardır. Yanıtın eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Cevap
  • Karşılık
  • Reaksiyon

Örneğin "Aşağıdaki soruları yanıtlayalım." demek yerine "Aşağıdaki soruları cevaplayalım." şeklinde kullanım, yanıt ve cevap eş anlamlı olduğu için doğru bir kullanımdır. Yanıt kelimesinin bir başka eş anlamlısı ise “karşılık” terimidir. Genellikle bir diyalog içinde geçen mesaj iletimlerini ifade etmek için kullanılır. Bunun yanı sıra bir kişinin hareketine karşılık yapılan davranış ya da söylenen sözü de işaret etmek amacı vardır. Örneğin "Aslı’nın hakaretlerine karşılık vermek yerine oradan uzaklaşmayı tercih etti." Bu cümlede “karşılık vermek” ifadesi yanıt vermek anlamını taşır. Reaksiyon kelimesi ise kimya alanında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkar.

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Yanıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yanıt kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Yanıt eş anlamlısı olan cevap ve karşılık kelimeleriyle örnek cümleler:

  • Ödevlerin doğru cevaplarını yarın hep birlikte vereceğiz, cevap anahtarına bakmanıza gerek yok.
  • Onun bu kötü davranışına karşılık vermediğin için teşekkür ederim.
  • Cevaplarınızı boş bir kâğıda not edip bana teslim ederseniz gün içerisinde kontrol ederim.
  • Üçüncü sorunun karşılığı olarak yazdıkların aslın tam olarak beşinci sorunun yanıtını veriyor.
  • Cevaplanması gereken çok soru var ancak bunun üzerine düşünen hiç kimse yok.
  • Mert’in söylediklerine karşılık veremediği için kendini oldukça kötü hissediyor, biraz yalnız kalsa daha iyi olur.
  • Bu soru aslında çok zordu cevaplayabilmeniz beni çok sevindirdi, bu başarınızın ödülü olacak.
  • Üzüntüden ağzından çıkanı fark etmiyordu keşke onun söylediklerini ciddiye alıp karşılık vermeseydin.
  • Cevaplarının neredeyse yarısı yanlış belli ki dikkatini vermeden başlamış çözümlere.
  • Bu iki elementin birbirine karşı reaksiyonunu not alın, sınavda çıkabilir.
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