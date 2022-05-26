Teksas'ta ilkokula gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin eşinden kötü haber! Twitter'dan duyurdular

Teksas Uvalde'deki ilkokul saldırısında öldürülen öğretmenin eşi de iki gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Joe Garcia, 23 yıldır okulda eğitim veren öğretmen Irma Garcia'nın eşiydi. 24 yıldır evli olan çiftin, 4 de çocuğu bulunuyordu.

YEĞENİ TWITTER'DAN DUYURDU

Irma Garcia ile birlikte 19 öğrenci ve bir öğretmen daha silahlı saldırgan tarafından öldürülmüştü. Irma Garcia'nın yeğeni Twitter paylaşımında, Joe Garcia'nın eşinin öldürülmesinden yaşadığı üzüntü nedeniyle öldüğünü yazdı.

Çiftin 12 ile 23 yaşları arasında 2 kız ve 2 erkek çocukları vardı.

Ailesi, Irma Garcia'nın polis tarafından, son nefesine kadar çocukları kucaklayarak korumaya çalışır bir halde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Irma Garcia adına başlatılan yardım kampanyasında, "Sınıfındaki çocukları korumak için kendisini feda etti. O bir kahramandı" yazıldı.

Aynı saldırıda Eva Mireles isimli bir öğretmen daha hayatını kaybetmişti.

50 YILDA 1.5 MİLYON KİŞİ

Meksika sınırına yakın olan okulda çoğunluğu Latin kökenli 10 yaşına kadar çocuklar eğitim alıyordu.

Son okul baskını ABD'de silah alımıyla ilgili kanunları yeniden siyasetin gündemine taşıdı.

ABD Kongresi önünde silah yasalarının sıkılaştırılması için eylemler yapılıyor. Ateşli silahın yol açtığı ölümler ABD'de günlük hayatın bir parçası.

Ülkede 1968-2017 yılları arasında 1,5 milyon kişinin ölüm nedeni silahlı saldırıydı, ki bu, 1775'te başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana yapılan her çatışmada ölen toplam ABD'li asker sayısından daha fazla.

