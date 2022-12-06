Tel tel açılan yumuşacık pastane açması tarifi! Gerçek pastane açması nasıl yapılır?

Açma hem tuzlu hem de tatlı lezzetlerle mükemmel uyum sağlıyor. Her kişinin zevkine göre değişiklik gösteren açmanın içerisine istenilen malzemeler eklenebiliyor. Pastane açmasının lezzetini yakalamak istiyorsanız aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz.

MALZEMELER 2 su bardağı ılık su

3\4 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

2 adet yumurta

7 su bardağı un

50 gram tereyağı

TARİF Derin bir kaba, şeker ve mayayı koyup üzerine ılık su ekleyerek karıştırıyoruz.

Sıvı yağ, bir bütün yumurta ve bir yumurta akı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Tuzunu ekliyoruz ve kontrollü bir şekilde unu ekliyoruz. Yoğurarak, hamur kabarana kadar, yaklaşık 45 dakika mayalanmasını bekliyoruz.

Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırıyoruz ve her bir bezeye bir çay kaşığı kadar tereyağ koyarak yoğuruyoruz.

Bezeleri çay tabağı boyutunda açıp, rulo şeklinde sarıyoruz ve elimizle şerit halinde yuvarlayarak 20 cm kadar uzatıyoruz.

İki adet uzun ruloyu bir birine dolayarak açma şekli veriyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aralıklarla diziyoruz, üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz.

190 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz.

AFİYET OLSUN!

