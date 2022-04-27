Telefonunu düşen klozetten almak isteyen kadının kafası sıkıştı! Olaylar bir anda karıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’un kuzeybatısındaki Olimpik Ulusal Ormanı’ndaki olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Telefonu tuvalete düşen bir kadının kafası klozete sıkıştı ve itfaiye ekipleri gelene kadar o şekilde beklemek zorunda kaldı.

TELEFONUNU BIRAKMAK İSTEMEDİ

40 yaşındaki ismi açıklanmayan kadının klozete düşen telefonunu almak için uzun bir süre mücadele ettiği bildirildi. Kadın öncelikle yanında bulunan köpek tasmasıyla telefonunu almaya çalıştı. Bu yöntem başarılı olmayınca klozetin kapağını sökerek elleriyle uzanan kadının kafası bir anda orada kaldı.

Olay yerine gelen Brinnon İtfaiye Şefi Tim Manly, yardım çağırmak için telefonu kullanmadan önce 15 dakika boyunca zeminde sifon sistemi olmayan büyük bir çukur olan tuvaletten kaçmaya çalıştı.



