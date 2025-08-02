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Televizyon yıldızı kadın sevgilisini parçalara ayırdı! Erkek arkadaşının kafatası bulundu

2010 yılında katıldığı Beauty and the Geek adlı yarışmayla tanınan Tamika Chesser'ın öldürdüğü erkek arkadaşının kafatası bulundu.

Televizyon yıldızı kadın sevgilisini parçalara ayırdı! Erkek arkadaşının kafatası bulundu

Avustralya’da reality show yıldızı Tamika Chesser'ın öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşının kayıp kafatası bulundu.

Televizyon yıldızı kadın sevgilisini parçalara ayırdı! Erkek arkadaşının kafatası bulundu 1

2010 yılında katıldığı Beauty and the Geek adlı yarışma programıyla şöhret olan 34 yaşındaki Tamika Chesser 17 Haziran'da 39 yaşındaki erkek arkadaşı Julian Story’yi öldürüp başını kesmek ve parçalara ayırdığı cesedini yakmakla suçlanıyordu.

Televizyon yıldızı kadın sevgilisini parçalara ayırdı! Erkek arkadaşının kafatası bulundu 2

Chesser, Port Lincoln Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktıktan saatler sonra Port Lincoln yakınlarındaki çalılık bir alanda köpeğini gezdiren bir kişi tarafından Julian Story'e ait kafatası bulundu.

BAŞSIZ CESEDİ YANGINDA BULUNMUŞTU

Polis, Julian Story'nin başsız cesedini çiftin birlikte yaşadığı dairede çıkan bir yangına müdahale ederken bulmuştu. Mahkeme belgelerine göre Chesser, yangın sırasında binanın dışında bulunuyordu.

Televizyon yıldızı kadın sevgilisini parçalara ayırdı! Erkek arkadaşının kafatası bulundu 3

Cinayet sonrası Chesser’in siyahlar giymiş halde, yanında üç köpeği ve elinde çanta ile Port Lincoln sokaklarında yürürken güvenlik kameralarına yakalandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avustralya
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