MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Televizyona ara veren Nurgül Yeşilçay kararını verdi

Televizyona ara veren Nurgül Yeşilçay kararını verdi

07.08.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay’ın dizi final yaptıktan sonra ne yapacağı merak ediliyordu. Nurgül Yeşilçay, Kim Bu Aile filminde rol almaya karar verdi.

Televizyona ara veren Nurgül Yeşilçay kararını verdi

Nurgül Yeşilçay, başrollerini Mert Fırat ve Yurdaer Okur’la paylaştığı Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi. Final yapan dizi sonrası, hayranları Nurgül Yeşilçay’ın kararını merak ediyordu. Kefaret dizisinde bir hayli yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu, yeni proje anlaşması yaptı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre ünlü oyuncu bir uyarlama filmde rol alacak.

Ekran Alıntısı

Extreme Job isimli filmin yerli uyarlaması Kim Bu Aile ismiyle sinemaya geliyor. Eylül ayından çekimlerin başlaması bekleniyor. Menekşe isimli bir pavyon şarkıcısına hayat verecek olan filmde başrollerde yer alacak isimlerden birisi de Cengiz Bozkurt olacak.

Kim Bu Aile isimli sinema filminde ayrıca; Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Doğan Can Sarıkaya ve Altan Erkekli de rol alacak isimler arasında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ paylaştı! "Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde..."Pınar Altuğ paylaştı! "Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde..."
PARTNERNefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...Nefes darlığına dikkat! Islık çalar gibi bir hırıltı varsa...
Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Anahtar Kelimeler:
Kefaret dizisi Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Günlerdir beklenen haber! Başladı

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Orman işçileriyle kavga edip havaya ateş açmıştı! Yeni gelişme

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Onur Alp'in dedesi: 9 saat boyunca bilinçsiz yürümüş

Onur Alp'in dedesi: 9 saat boyunca bilinçsiz yürümüş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Çocuğu da alet et ki etkisi daha yüksek olsun

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

Yangın bölgesine yardım! Servet değerinde...

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

İsyan etti! "Neden ağırınıza gidiyor?"

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Ezgi Mola, TRT yönetimini rahatsız etti! Dizideki akıbeti belirsiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.