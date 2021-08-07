Televizyona ara veren Nurgül Yeşilçay kararını verdi

Nurgül Yeşilçay, başrollerini Mert Fırat ve Yurdaer Okur’la paylaştığı Kefaret dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi. Final yapan dizi sonrası, hayranları Nurgül Yeşilçay’ın kararını merak ediyordu. Kefaret dizisinde bir hayli yoğun bir tempoda çalışan ünlü oyuncu, yeni proje anlaşması yaptı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre ünlü oyuncu bir uyarlama filmde rol alacak.

Extreme Job isimli filmin yerli uyarlaması Kim Bu Aile ismiyle sinemaya geliyor. Eylül ayından çekimlerin başlaması bekleniyor. Menekşe isimli bir pavyon şarkıcısına hayat verecek olan filmde başrollerde yer alacak isimlerden birisi de Cengiz Bozkurt olacak.

Kim Bu Aile isimli sinema filminde ayrıca; Ferit Aktuğ, Onur Buldu, Doğan Can Sarıkaya ve Altan Erkekli de rol alacak isimler arasında bulunuyor.

