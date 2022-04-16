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Televizyonda üçlü ilişki! Partnerinin başka bir erkeği öpmesine dayanamadı

16.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Kanal 4’te yayınlanan ve çiftlerin ilişkilerini daha açık hale getirmek için başka insanlarla flört ettikleri bir eve misafir olmaları üzerine kurulan Open House programında ilginç anlar yaşandı. Programa konuk olan çiftlerden Stacey ve Liam, son bölümünde üçlü ilişkiyi deneyimlemek istediler. Ancak başka bir adamı ilişkilerine davet etme fikri çift için tamamen yanlış gitti.

Televizyonda üçlü ilişki! Partnerinin başka bir erkeği öpmesine dayanamadı

Kanal 4’ün izlenme rekorları kıran Open House: The Great Sex Experiment serisinin son bölümünde izleyiciler bir erkeği yatak odasına davet ederek ilişkilerine yeni bir yön vermek isteyen genç bir çift olan Stacey ve Liam ile tanıştırıldı. Sevgilisinin başka bir erkekle öpüştüğü anları izleyen Liam, daha fazla dayanamadı ve durumun sona erdirilmesini istedi.

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“BAŞINDA BÜYÜK BİR HEYECAN HİSSETTİM”

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Biseksüel olmadığını ancak ilişkilerinde yeni şeyler deneyimlemenin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Liam, “Sanırım Stacey ve ben bir erkekle üçlü seks yapmak benim kendi fantezimdi. Stacey'nin benim için bir erkekle birlikte olma fikri büyük bir heyecan. Başında büyük bir heyecan hissettim. Ancak sonrasında işler benim açımdan kontrolden çıktı” dedi.

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İlişki terapisti Lori Beth ile sohbet eden Liam, “Açıkçası Stacey'den çok etkilendim ancak ona başka bir adamın dokunmasını izlemek ben de farklı bir algı uyandırdı. Kendimi dışlanmış hissettim. İstediğim her şeydi, ama tam olarak hayal ettiğim gibi değildi. İçeri girene kadar kimse nasıl hissedeceklerini bilmiyor.” diye konuştu.

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