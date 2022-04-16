Televizyonda üçlü ilişki! Partnerinin başka bir erkeği öpmesine dayanamadı

Kanal 4’ün izlenme rekorları kıran Open House: The Great Sex Experiment serisinin son bölümünde izleyiciler bir erkeği yatak odasına davet ederek ilişkilerine yeni bir yön vermek isteyen genç bir çift olan Stacey ve Liam ile tanıştırıldı. Sevgilisinin başka bir erkekle öpüştüğü anları izleyen Liam, daha fazla dayanamadı ve durumun sona erdirilmesini istedi.

“BAŞINDA BÜYÜK BİR HEYECAN HİSSETTİM”

Biseksüel olmadığını ancak ilişkilerinde yeni şeyler deneyimlemenin kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Liam, “Sanırım Stacey ve ben bir erkekle üçlü seks yapmak benim kendi fantezimdi. Stacey'nin benim için bir erkekle birlikte olma fikri büyük bir heyecan. Başında büyük bir heyecan hissettim. Ancak sonrasında işler benim açımdan kontrolden çıktı” dedi.

İlişki terapisti Lori Beth ile sohbet eden Liam, “Açıkçası Stacey'den çok etkilendim ancak ona başka bir adamın dokunmasını izlemek ben de farklı bir algı uyandırdı. Kendimi dışlanmış hissettim. İstediğim her şeydi, ama tam olarak hayal ettiğim gibi değildi. İçeri girene kadar kimse nasıl hissedeceklerini bilmiyor.” diye konuştu.



