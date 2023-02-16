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Televizyonlar ne zaman normale dönecek? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Üç Kız Kardeş diziler ne zaman başlayacak?

16.02.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonların ne zaman normale döneceği, dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizi setleri asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından çekimlere ara vermişti ve kanalların yayın akışları değiştirilmişti. Yaraların sarılmaya çalışıldığı depremin ardından normalleşme adımları merak ediliyor. Bu kapsamda diziler ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Televizyonlar ne zaman normale dönecek? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Üç Kız Kardeş diziler ne zaman başlayacak?

Dizilerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilen dizi yayınlarının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar Televizyonlar ne zaman normale dönecek? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Üç Kız Kardeş diziler ne zaman başlayacak? gibi sorulara yanıt arıyorlar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

REYTİNG 1

TELEVİZYONLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi setleri yüzyılın en sarsıcı deprem felaketinin ardından ara verdikleri çekimlerine bu hafta yeniden başladı. Geçen hafta yayın olmadığı için birçok dizinin şu anda bir stok bölümü bulunuyor. Bazı dizilerin ise geçen hafta bölüm çekimleri yarım kalmıştı. Bu hafta kalan çekimler tamamlandı.

Şu anda özel kanalların önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren dizi yayınına başlama bekleniyor. Özel kanallar normal yayın akışlarına dönmeyi planlarken TRT’nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi.

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