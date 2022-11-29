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Üretim eş anlamlısı nedir? Üretimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yer alan ve yazılış ve okunuş açısından birbirinden farklı anlam bakımından aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı manaya geldikleri için birbiri yerine kullanılabilir. Bu şekilde bir kullanım, anlatılacak olan şeyin farklı şekillerde ifade edilmesini sağlarken aynı zamanda farklı kelime kullanımı ile kelime dağarcığını genişletip ifade zenginliğini arttırmada yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeler arasında üretim kelimesi de vardır.

Üretim eş anlamlısı nedir? Üretimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Üretim kelimesi de Türkçede yer alan ve sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kelime anlamı olarak topraktan, hayvanlardan veya bitkilerden ürün elde etme, yeni bir şeyler ortaya çıkarma ve üretme anlamlarına gelir. Üretim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve "üret-" fiilinde türetilmiştir. Üretim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

  • Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme
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Üretim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Üretim kelimesi özellikle iş dünyasında sıklıkla kullanılan bir terim olarak bilinse de günlük konuşma dilinde de yaygın kullanıma sahip olan bir kelimedir. Hayatın her alanında yapılan yenilikler ve oluşlar için kullanılabilen üretim kelimesi yerine onunla aynı anlama gelen eş anlamlısı sözcük de kullanılabilir. Türkçe eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olup eş anlamlı kelimelerden bir kısmı dilimize yabancı dillerden girmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Üretimin eş anlamlısı olan bir tane farklı kelime bulunur. Üretim kelimesinin eş anlamı olan kelime:

  • İstihsal
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Üretimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını ve doğru kullanışlarını öğrenebilmek, eş anlamlı kelimeleri daha kalıcı ve kolay bir şekilde öğrenebilmek için örnek cümlelerden faydalanılabilir. Aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler ile birbirinden farklı birçok cümle kurulumu gerçekleştirilebilir. Böylece iletişim konusunda daha akıcı ve tekrardan uzak bir konuşma yapabilmek mümkündür. Eş anlamlı kelimeler ile kurulan cümleler anlatılmak istenen şeyi farklı şekillerde ifade etmeye yardımcı olur. Üretim eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulabilecek örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yeni açılan fabrikalarda istihsal edilen ürünler ülkenin her yanına dağıtılıyordu.
  • Sulama sistemlerinin gelişmesi ile birlikte çiftçinin istihsal oranı büyük miktarda artmıştı.
  • Hayvancılık çok eskiye dayansa da artık günümüzde çok fazla hayvansal ürünlerin istihsali yapılmıyor.
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