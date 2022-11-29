Üretim eş anlamlısı nedir? Üretimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Üretim kelimesi de Türkçede yer alan ve sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Kelime anlamı olarak topraktan, hayvanlardan veya bitkilerden ürün elde etme, yeni bir şeyler ortaya çıkarma ve üretme anlamlarına gelir. Üretim kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve "üret-" fiilinde türetilmiştir. Üretim kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumunda şu şekilde verilmiştir:

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme

Üretim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Üretim kelimesi özellikle iş dünyasında sıklıkla kullanılan bir terim olarak bilinse de günlük konuşma dilinde de yaygın kullanıma sahip olan bir kelimedir. Hayatın her alanında yapılan yenilikler ve oluşlar için kullanılabilen üretim kelimesi yerine onunla aynı anlama gelen eş anlamlısı sözcük de kullanılabilir. Türkçe eş anlamlı kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olup eş anlamlı kelimelerden bir kısmı dilimize yabancı dillerden girmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır. Üretimin eş anlamlısı olan bir tane farklı kelime bulunur. Üretim kelimesinin eş anlamı olan kelime:

İstihsal

Üretimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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