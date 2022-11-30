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Uyumlu eş anlamlısı nedir? Uyumlu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyumlu kelimesi genel olarak bulunduğu ortama ve şartlara kolay bir şekilde uyum sağlayabilen anlamında kullanılır. Kullanım alanı olarak hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilen bu kelimenin kullanım alanı oldukça geniştir. Örneğin yeni işe başlayan birinin ortama hemen uyum sağlaması durumunda o kişiye uyumlu bir insan denilebilir. Herhangi bir eşyanın konulduğu yere uyum sağlaması durumu da o eşyanın oraya uyumlu olduğunu gösterir. Peki, uyumlunun eş anlamlısı nedir?

Uyumlu eş anlamlısı nedir? Uyumlu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz tarih boyunca ilişki kurmuş olduğu medeniyetlerin dillerinden olan kelimelerden bazı kelimeleri kendi bünyesine katarak zengin bir dil hâlini almıştır. Türkçenin kelime bakımından zengin bir dile sahip olması eş anlamlı kelimelerin de çokluğunu gösterir. Bu kelimeler sayesinde özellikle yazılı metinlerde tekrara düşmeden daha etkin bir konuşma yapılabilir. Dilimizde bulunan uyumlu kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı
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Uyumlu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Uyumlu kelimesi günlük yaşamda pek çok alanda kullanılan ve karşılaşılan kelimelerden biridir. Uyumlu kelimesi ile aynı anlama gelen bazı kelimeler bulunur. Bu kelimeler uyumlunun eş anlamlısı olan kelimelerdir. Uyumlunun eş anlamlısı olan kelimeler uyumlu ile aynı anlama gelmesine rağmen yazılışları ve okunuşları farklıdır. Ancak anlamları aynıdır. Anlamdaş olan bu kelimeler aynı anlamları ifade ettiklerinden dolayı birbirleri yerine kullanılabilme özelliğine sahiptir. Uyumlu kelimesinin eş anlamı olan sözcük de cümle içinde aynı anlamlara gelir. Bu sözcüklerin her birinin yazılışı ve okunuşu farklı olsa da hepsi anlam olarak aynıdır. Uyumlu eş anlamlısı kelimeler:

  • Ahenkli
  • Mevzun
  • İmtizaçlı
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Uyumlunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun yıllardır dilimizde kullanılan uyumlu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükle uyumlu kadar sık bir şekilde kullanılmasa da bu kelimeler cümle içinde uyumlu yerine kullanılabilirler. Bu kelimeler cümle içinde örneklerle gösterildiği zaman konu daha iyi anlaşılır. Uyumlunun eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Onun kadından anladığı tek şey ahenkli olmasıydı.
  • İşe girdiği ilk günden beri pek bir iş arkadaşlarıyla imtizaçlı bir şekilde çalışıyor.
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