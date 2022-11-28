Şark eş anlamlısı nedir? Şarkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şark sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça "şrḳ" kökünden türeyen ve "gün doğumu, doğu" anlamında kullanılan "şarḳ" kelimesinden alıntıdır. Şark kelimesinden ayırca "şarki, şarkiyat, şarkiyatçılık" gibi kelimeler de türetilmiştir. Şark kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılmakta olup anlamlarını korumuştur. Şark eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre şark sözcüğünün anlam karşılığı şu şekildedir:
Şark kelimesi eskimiş bir tabir olmasının dışında günümüzde özel isim olarak kullanılan bir kelimedir. Şark kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri:
Şark kelimesinin eş anlamı çeşitleri bulunur. Şarkın eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Şark kelimesinin eş anlamı olan kelime "doğu" kelimesidir. Doğu kelimesi de şarka nazaran Türkçe kökenli bir kelimedir. Cümle içinde şark yerine doğu kelimesi kullanılabilir.
Şark eş anlamlısı olan doğu kelimesiyle örnek cümleler: