Şark eş anlamlısı nedir? Şarkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şark sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça "şrḳ" kökünden türeyen ve "gün doğumu, doğu" anlamında kullanılan "şarḳ" kelimesinden alıntıdır. Şark kelimesinden ayırca "şarki, şarkiyat, şarkiyatçılık" gibi kelimeler de türetilmiştir. Şark kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılmakta olup anlamlarını korumuştur. Şark eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre şark sözcüğünün anlam karşılığı şu şekildedir:

Doğu

Şark kelimesi eskimiş bir tabir olmasının dışında günümüzde özel isim olarak kullanılan bir kelimedir. Şark kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri:

Abim askerliği için şark görevine gittiğinden evi hüzün sardı.

Yıllardır şark sınırlarında yaşamak zorunda kalmıştık.

Ailem şark sınırlarında zorluk yaşamaya başladı.

Genç adam, şark sınırına gideceği için panik yapmıştı.

Şark sınırlarında hayat oldukça soğuk ve zorlu geçer.

Şark kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şark kelimesinin eş anlamı çeşitleri bulunur. Şarkın eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Şark kelimesinin eş anlamı olan kelime "doğu" kelimesidir. Doğu kelimesi de şarka nazaran Türkçe kökenli bir kelimedir. Cümle içinde şark yerine doğu kelimesi kullanılabilir.

Şarkın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şark eş anlamlısı olan doğu kelimesiyle örnek cümleler: