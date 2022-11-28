EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Şark eş anlamlısı nedir? Şarkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şark eş anlamlısı nedir? Şarkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, tarih boyunca Arapçayla etkileşimde bulunmuştur. Türkçeyle Arapçanın etkileşimi sonucunda iki dil de birbirinden çeşitli kelime alışverişinde bulunmuştur. Hem Türkçe Arapça kelimeler almış hem de Arapçaya Türkçe kelimeler geçmiştir. Şark sözcüğü Türkçemize Arapça sayesinde girmiştir. Çoğunlukla özel isim olarak kullanılan şark kelimesi eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Peki, şark sözcüğünün eş anlamlıları nedir?

Şark eş anlamlısı nedir? Şarkın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Şark kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
  • Şarkın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şark sözcüğü Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapça "şrḳ" kökünden türeyen ve "gün doğumu, doğu" anlamında kullanılan "şarḳ" kelimesinden alıntıdır. Şark kelimesinden ayırca "şarki, şarkiyat, şarkiyatçılık" gibi kelimeler de türetilmiştir. Şark kelimesi dilimizde uzun zamandır kullanılmakta olup anlamlarını korumuştur. Şark eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre şark sözcüğünün anlam karşılığı şu şekildedir:

  • Doğu

Şark kelimesi eskimiş bir tabir olmasının dışında günümüzde özel isim olarak kullanılan bir kelimedir. Şark kelimesini içerisinde bulunduran cümle örnekleri:

  • Abim askerliği için şark görevine gittiğinden evi hüzün sardı.
  • Yıllardır şark sınırlarında yaşamak zorunda kalmıştık.
  • Ailem şark sınırlarında zorluk yaşamaya başladı.
  • Genç adam, şark sınırına gideceği için panik yapmıştı.
  • Şark sınırlarında hayat oldukça soğuk ve zorlu geçer.
Medeni eş anlamlısı nedir? Medeni eş anlamlısı nedir?

Şark kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şark kelimesinin eş anlamı çeşitleri bulunur. Şarkın eş anlamlısı olan bir kelime bulunur. Şark kelimesinin eş anlamı olan kelime "doğu" kelimesidir. Doğu kelimesi de şarka nazaran Türkçe kökenli bir kelimedir. Cümle içinde şark yerine doğu kelimesi kullanılabilir.

Medeniyet eş anlamlısı nedir? Medeniyet eş anlamlısı nedir?

Şarkın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şark eş anlamlısı olan doğu kelimesiyle örnek cümleler:

  • Doğu taraflarında daha çok şiveye rastlanır.
  • Daha öncesinde doğu sınırlarında bulunmuştum.
  • Doğu sınırında vakit çok hızlı geçiyordu.
  • Genç adam doğu sınırında sıkışıp kalmıştı.
  • Doğu insanları daha sıcakkanlı ve sevgi dolu bulunur.
Sınıf eş anlamlısı nedir? Sınıf eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar tatil mi?28 Kasım Pazartesi Gaziantep ve Düzce'de okullar tatil mi?
Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sır eş anlamlısı nedir?

Sır eş anlamlısı nedir?

Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?

Uzman öğretmenlik sınavı AYM Kararı sonrası iptal mi olacak?

Tümce eş anlamlısı nedir?

Tümce eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.