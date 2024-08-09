Temmuz ayının mutfak kategorisinde en çok satan ürünleri

Bu sıcak yaz günlerinde mutfakta harikalar yaratmak isteyenlerin tercih ettiği ürünlerin başında gelenler kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve yemek yapma sürecini daha keyifli hale getiren araç-gereçler. Bu ayın mutfak kategorisindeki en çok satan ürünleri arasında serinleten içecekler hazırlamak için kullanılan buz kalıpları ve içecekleri soğuk tutan termoslar öne çıktı. Siz de mutfağınızda bu ürünlere yer vererek işlerinizi yaparken hem işlevselliği artırabilir hem de yazın tadını çıkarabilirsiniz.

1. Pratik ve esnek: Orret Home 6 Bölmeli Kare Buz Kalıbı

Yazın bunaltıcı sıcaklarında içeceklerinizi serinletmek için fonksiyonel ve esnek bir çözüm arıyorsanız Orret Home'un silikon 6'lı kare buz kalıbı tam da bu ihtiyacınıza yönelik bir ürün! Buz kalıbı, devasa 5 cm'lik buz küpleri üretir ve sıradan küçük buz küplerine göre çok daha yavaş erir, böylece içeceğiniz bardak boşalana kadar serin kalır. Kokteyllerden meyve sularına kadar her türlü içeceği soğutmak için mükemmel olan buz kalıbı, özellikle yaz akşamlarında arkadaşlarınızla keyif yaparken büyük bir yardımcı. Bu ürünle buz küplerini sık sık yenileme derdinden kurtulabilir ve içeceklerinizin tadını daha uzun süre çıkaracabilirsiniz!

2. Hem işlevselliği hem de dayanıklılığı ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak: Stanley Klasik Trigger-Action Mavi Termos Bardak (0.35 lt)

Sızdırmaz kapak ve tek elle tutabileceğiniz basma düğmesi ile pratik bir kullanım sunan Stanley'nin Trigger-Action klasik termos bardağı günlük rutininizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün. 0.35 litre kapasiteli mavi termos bardak, çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde çayınızı, kahvenizi ve diğer içeceklerinizi 7 saate kadar sıcak, 10 saate kadar soğuk ve 30 saate kadar buz gibi tutar. Yüksek kaliteli 18/8 paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı termos, BPA içermeyen malzemesiyle içeceklerinizi güvenle tüketmenize imkan tanır. Stanley'nin "Built for Life" sözüne uygun olarak ömür boyu garantiye sahip termos bardak, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

3. Yemek yaparken işlerinizi hızlandırmak için ideal seçim: Koroplast Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı (1x16 Adet)

Mutfakta pratik ve temiz bir çözüm sunan Koroplast Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı, yüksek ısıya dayanıklı oluşuyla yemeklerinizi endişe etmeden hazırlamanıza olanak tanır. Geri dönüştürülebilir plastik malzemeden üretilen ve çevre dostu olan ürün paketinin içinde pişirme işlemlerinizde size büyük konfor sağlayan 16 adet hazır kesilmiş pişirme kağıdı bulunuyor. Koroplast pişirme kağıtları, hem çalışma rahatlığı hem de doğaya olan saygısı ile mutfaktaki vazgeçilmez yardımcılarınızdan biri olacak.

4. Mutfakta size büyük konfor yaşatacak: Tefal Ingenio Simple Cook TIT 1X Büyük Tava ve Tencere Seti (12 Parça)

Titanyum yapışmaz kaplama ile hem iç hem de dış yüzeyi kolayca temizlenebilen Tefal Ingenio Simple Cook TIT 1X tava ve tencere seti, mutfakta az yer kaplayıp çok iş yapmak isteyenler için harika bir seçenek. 12 parçadan oluşan set, 22/26 cm tava, 26 cm wok tava, 24 cm kısa tencere, 20 cm derin tencere, 2 adet çıkarılabilir sap, 20/24 cm plastik kapak ve 20/24/26 cm cam kapak içerir. Homojen pişirme deneyimi veren difüzyon tabanının yanında gaz, elektrik ve seramik ocaklarla uyumlu setin ayrıca, tamamen kırmızıya döndüğünde ideal pişirme zamanı geldiğini haber veren Thermo-Signal teknolojisi sayesinde tavanızın pişirmeye hazır olduğunu anlamak çok basit!

5. Yüksek kalite: Melitta 1x4 Gourmet Beyaz Filtre Kağıdı (80 Adet)

Kahve keyfinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız Melitta 1x4 Gourmet Beyaz Filtre Kağıdı tam size göre! Yenilikçi AromaporPLUS teknolojisi ile kahvenizdeki 800'den fazla aromanın geçişine izin vererek zengin bir tat deneyimi sunan yüksek kaliteli kağıttan üretilmiş filtreler, kullanımı rahat ve işlevsel bir çözümdür. Paketinde 80 adet filtre kağıdı bulunan ürün, kahvenizin aromasını ve lezzetini korur. Melitta'nın koni şeklindeki bu filtreleri, kahve tutkunlarının vazgeçilmezi olacak!

6. Renkli ve şık tasarımlarıyla mutfağınıza neşe katan: Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı

Karaca Vicks Light 6'lı Saklama Kabı seti, mutfakta düzen ve pratiklik arayanlar için ideal bir ürün. Gıda sınıfı plastikten üretilen saklama kapları, dondurucuda kullanıma uygun ve yeniden kullanılabilir özellikleri ile öne çıkıyor. 2,9 litre, 1,9 litre, 1,2 litre, 0,8 litre, 0,5 litre ve 0,3 litre kapasiteli kaplardan oluşan set, farklı boyutlarda oluşlarıyla yiyeceklerinizi saklamak ve taze tutmak için mükemmel bir çözüm. Hem dolapta hem de buzdolabında kolayca saklanabilen ve yerden tasarruf sağlayan Karaca'nın saklama kabı seti, mutfakta estetik arayanlara da hitap ediyor.

7. Artık mutfakta yaratıcı olmak ve lezzetli yemekler yapmak çok daha zahmetsiz: Philips HD9252/90 Essential Siyah Airfryer

Siyah rengi ve şık tasarımıyla mutfağınıza estetik katan Philips HD9252/90 Essential Airfryer, mutfakta işinizi çabuklaştıracak harika bir yardımcı! Alüminyum malzemeden üretilmesinin yanında Rapid Air teknolojisi ile çıtır çıtır yiyecekleri %90'a kadar daha az yağ kullanarak pişirmenize olanak tanıyan cihaz, 42x22x30 cm boyutu ve 0.8 kilogram kapasitesiyle de ideal bir tasarıma sahip. Kızartmadan fırınlamaya, ızgaradan ısıtmaya kadar her şeyi mükemmel pişiren airfryer, Sıcak Tutma modu sayesinde yemeğiniz hazır olduğunda 30 dakika boyunca sıcak tutuyor. Ayrıca HomeID uygulaması ile 350'den fazla sağlıklı ve lezzetli tarife göz atabilirsiniz.

8. Yazın sıcağıyla başa çıkmanın en ferahlatıcı yolu: Luxell LXF-518 W Beyaz Vantilatör

Mutfak kategorisine dahil olmasa da Luxell LXF-518 W Beyaz Vantilatör'ü satın alanların çoğu mutfakta ocak başında geçen zamanlarda serinlemenin çözümünü bu vantilatörü satın alarak bulmuş. Devrilme önleyici ağırlaştırılmış ayak tasarımı ile güvenle çalıştırabileceğiniz bu vantilatör, 65 watt yüksek performansı ve 3 kademeli hız ayarı ile istediğiniz serinliği elde etmenizi sağlıyor. Ayaklı vantilatör, 45 cm çapında 5 kanatlı şeffaf pervanesi ile odada güçlü ve etkili bir hava akışı yaratıyor. Ayarlanabilir yüksekliği maksimum 145 cm'ye kadar çıkıyor ve 90° yatay dönme özelliği her köşeye serinlik yayıyor. Modern ve şık tasarımıyla her türlü ev ve ofis ortamına uyum sağlarken kolay montajı ve aşırı ısınmaya karşı koruma özellikleriyle sıcak günlerin adeta kurtarıcısı!

9. Yaz aylarında serin ve konforlu bir ortam yaratan: Levoit Beyaz Kule Fan

Mutfakta serinlemenin yolunu arayanların tercih ettiği bir diğer cihaz da Levoit Beyaz Kule Fan olarak karşımıza çıkıyor. Dokunmatik LED ekranı ve uzaktan kumandası ile fan ayarlarını kolayca kontrol edebileceğiniz bu cihaz, yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek. 28 dB sessiz uyku modu ile gece boyunca rahatsız olmadan serin kalabileceğiniz kule fanın güçlü motoru ve maksimum fan hızı saniyede 25 feet'e ulaşarak odayı hızla soğutur. 90° salınımı ile geniş bir alanı kaplayan ve odanızın her köşesine temiz hava dağıtan cihazın 4 farklı mod ve 5 fan hızı ile soğukluğu özelleştirebilirsiniz; otomatik mod, turbo modu, gelişmiş uyku modu ve normal fan modu arasında seçim yapabilirsiniz.

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