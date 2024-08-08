HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

05.08.2024 01:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazın sıcak günlerinde evde serinlemek ve rahatınızı artırmak için Temmuz ayında ev ve yaşam kategorisinde hangi ürünlerin trend olduğunu merak ediyorsanız evinizin havasını değiştirecek, yaşam kalitenizi yükseltecek birbirinden lüks ve pratik ürünler bu ayın favorileri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Sizin için bu ayın popüler ev ve yaşam ürünlerini detaylıca inceledik. Siz de bu ürünler sayesinde evinizde hem konforu artırabilir hem de hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte detaylar!

Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayında evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte fonksiyonellik ve estetik ön planda yer aldı. Bu ayın favori ürünleri arasında yaşam alanlarımızı daha kullanışlı hale getirecek inovatif çözümlerden estetik dokunuşlara evinize şıklık katacak dekoratif parçalara kadar her şey yer alıyor. Hazırsanız, yazın tadını çıkarırken evinizi daha yaşanabilir kılmasının yanında kullanıcıların beğenisini kazanan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan ürünlerin yer aldığı listemize gelin, birlikte göz atalım!

1. Hem bütçe dostu hem de işlevsel: Glade Aerosol Lavanta Ferahlığı Oda Kokusu (300 ml)

2

Evinizi lavanta tarlalarının ferahlığıyla doldurmak istiyorsanız Glade Aerosol Lavanta Ferahlığı Oda Kokusu tam da size göre bir ürün! 300 ml'lik oda kokusu, kötü kokulara karşı geliştirilmiş özel formülü ile evinizi etkisi altına alacak hoş ve kalıcı bir koku yayıyor. Aerosol formunda olduğu için uygulaması çok kolay olan ürünün içerdiği lavanta kokusunun ferahlığı her seferinde ile evinizde huzur dolu bir atmosfer yaratacak!

Ürünü İncele

2. Oyun deneyiminizin sınırlarını zorlayın: Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu

3

Oyun keyfinizi en üst seviyeye çıkaran Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu, 53x 54x132 santimetre boyutu ve büyük bedeniyle, oyun maratonlarınızda en büyük destekçiniz olacak. Siyah rengi ve ergonomik tasarımıyla göz dolduran koltuk, kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önlerken güçlendirilmiş donanımı ile de uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Boyun desteği ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan koltuk, e-sporculara özel olarak üretildiği için sağlıklı ve konforlu bir yapıya sahip.

Ürünü İncele

3. Evinizin her köşesine temizlik getirecek: Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu (50 Yaprak)

4

Temizlikte rahatlık arayanlar için Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu harika bir çözüm! Temizlik havlusunun Micro Cyclone teknolojisine sahip özel dokulu kumaşı, toz ve kiri derinlemesine hapseder ve zeminden uzaklaştırır. Özel formülü ile temizlik esnasında kova, su ve deterjan hazırlamayı ortadan kaldırır. Kullan-at özelliğiyle pratik ve hijyenik olan temizlik havlusu, 8 katlı kumaş yapısı ile ekstra dayanıklıdır ve 4XL genişletilmiş ölçüleriyle tüm ev tipi mop başlıklarına uyum sağlar.

Ürünü İncele

4. Mutfağınıza düzen getirmek için akıllı bir çözüm: Songmics Çelik Pedallı Hava Geçirmez Gümüş Mutfak Çöp Kovası (30 lt)

5

Mutfağınızda şıklık ve işlevselliği bir araya getiren Songmics Çelik Pedallı Hava Geçirmez Gümüş Mutfak Çöp Kovası, 30 litrelik kapasitesiyle göz dolduruyor. Zarif gümüş rengi ve sade tasarımı ile mutfağınıza modern bir dokunuş katan çöp kovası, entegre amortisörüyle birlikte yavaş ve sessiz kapanan kapağıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, iç kovanın arka tarafındaki açıklık yardımıyla çöp torbası her zaman yerinde kalırken yırtılma durumunda da iç kovayı kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Yaz aylarında rahatlık arayanlar için tam bir kurtarıcı: Vileda Spino Ultra Siyah/Kırmızı Temizlik Seti

6

Geliştirilmiş kovası ve %100 mikrofiber paspasıyla temizlikte hızlılık sağlayan Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, otomatik yıkama ve sıkma sistemi sayesinde işinizi çok daha basit hale getiriyor. Renk kombinasyonuyla şık bir görünüm sunan Vileda Spino Ultra, cam, ahşap ve seramik yüzeylerde ideal emicilik yapar ve mikrofiber bezi çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ayrıca, su sıçratma koruyucusu ve tüm yüzeylerde güvenli kullanım özellikleriyle de temizliği çok daha keyifli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Evinize ferahlık getiren: Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezi (3 Adet)

7

Evinizde ışıl ışıl bir temizlik için Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezleri tam size göre! Temizlik bezi, %80 polyester ve %20 polyamidden oluşan özel kumaşı ile yüzeyleri kurutmaya gerek kalmadan temizler. Araba, motosiklet, tezgah, aynalar ve pencereler gibi parlak yüzeyleri tiftik veya iz bırakmadan kolayca silen bu bezler, ekstra geniş boyutları (40x60 cm) ile geniş alanları tek seferde temizlemenize imkan tanır. Antibakteriyel yapısı ile hijyenik bir temizlik yaşatan Solingen mikrofiber bezler, deterjansız uygulama avantajıyla da mutfak aletlerinizde güvenle kullanılabilir.

Ürünü İncele

7. Kablolu süpürgeden vazgeçemeyenlere: Philips XB9185/07 TriActive Ultra Toz Torbasız Koyu Opal Yeşili Elektrikli Süpürge

8

Temizlikte devrim yaratan Philips XB9185/07 TriActive Ultra Toz Torbasız Elektrikli Süpürge’nin TriActive Ultra LED başlığı ile her türlü zeminde etkili temizlik yapabilir, PowerMax Sensörü ile filtre temizleme zamanı geldiğinde hatırlatıcıyı aktif hale getirebilirsiniz. Koyu opal yeşili rengiyle hoş bir tasarıma sahip olan süpürge, PowerCyclone 10 teknolojisi ile ultra emiş gücü veriyor. NanoClean teknolojisiyle donatılan elektrikli süpürge, hem güçlü hem de pratik bir temizlik deneyimi sunuyor.

Ürünü İncele

8. Eviniz mis gibi yapan: Air Wick Esansiyel Yağlar Cihaz ve Temizliğin Esintisi Yedek Şişeli Elektrikli Oda Kokusu

9

Evinizi taze ve ferah tutmak için Air Wick Esansiyel Yağlar Cihaz ve Temizliğin Esintisi Yedek Şişeli Elektrikli Oda Kokusu harika bir tercih olacaktır! Air Wick, doğal yağ özleri içeren formülüyle otantik bir koku deneyimi verir ve 360 derece koku yayma teknolojisi ile odanızın her köşesine hoş bir koku yayar. Tatlı meyve ve misk notaları içeren ürün, 5 farklı yoğunluk seçeneğiyle size dilediğiniz düzeyde bir koku deneyimi yaşatır. Ayrıca 100 güne kadar etkili olan cihaz, bir ampulden 5 kat daha az elektrik harcayarak enerji tasarrufu sağlar.

Ürünü İncele

9. Gözlerinizi yormayan: Fonri Ses Kontrollü Akıllı Led Ampul

10

Evinizde akıllı aydınlatmanın keyfini çıkarmanıza imkan tanıyan Fonri Ses Kontrollü Akıllı Led Ampul'ün RGB 16 milyon renk seçeneği ve 3000-6500K renk sıcaklığı ile evinizin atmosferini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 9 watt gücündeki ampul, E27 duy bağlantısı ile hızlıca monte edilir ve 850 lümen ışık verir. Enerji sınıfı A+ olan ampul, ayrıca doğal sarı ve beyaz renklere de sahip. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen, Bluetooth ve Wifi bağlantı seçenekleri bulunan akıllı ampul, enerji tasarrufu yaparken evinizi renklendirecek.

Ürünü İncele

10. Duş almayı eğlenceli hale getiren: Busstier Yüksek Basınçlı 5 Fonksiyonlu Krom Turbo Duş Başlığı

11

Banyonuzda su tasarrufu yaparken konforun tadını çıkarmanıza yardımcı olan Busstier Yüksek Basınçlı 5 Fonksiyonlu Krom Turbo Duş Başlığı, mikro nozul teknolojisiyle su akışını hızlandırarak sıradan duş başlıklarına göre %40 su tasarrufu gerçekleştirir. Krom kaplaması ve çağdaş tasarımıyla banyonuza şıklık katan duş başlığı, yüksek kaliteli ABS malzeme ve silikon nozullar sayesinde aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kurulumu kolay olan duş başlığı, evcil hayvanlarınızı ve çocuklarınızı yıkamak için de mükemmel bir seçimdir.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Temmuz ayının moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

Temmuz ayının moda kategorisinde en çok satan ürünlerini seçtik

 Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

 Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

 Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Elektronikte en çok bu ürünler satıldı! Geçen ayın favorileri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli süpürge oda kokusu oyuncu koltuğu çöp kovası led ampul
İş birliği İçerikleri
A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Ayaklarınızı şımartacak rahatlık ve tarz onda! Camper kalitesiyle tanışın

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

Çok satanlarda ilk sırada! Hassas ciltlilerin ilk tercihi...

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

ŞOK'a robot süpürge geliyor!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Ne evinizde ne aracınızda tek bir toz ve tüy kalmayacak!

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Tümünü Gör
Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Elektronikte temmuz ayının en çok tercih edilen ürünleri

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Sosyal medyada viral oldu! Üstelik kısa süreliğine %63 indirimle satışta

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Nemlendirirken onaran piyasadaki en iyi vazelinler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizin için seçtik

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

Güne zinde başlayın! Gün boyu enerji veren en iyi tahin çeşitleri

Güne zinde başlayın! Gün boyu enerji veren en iyi tahin çeşitleri

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

Ömür boyu garantili! Stanley indiriminin yıldızları burada

Ömür boyu garantili! Stanley indiriminin yıldızları burada

Tümünü Gör
Benzer Ev Yaşam İçerikleri
"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

"Aklım artık evde kalmıyor!" Güvenliğinizi en üst seviyeye çıkaracak...

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız dayanıklı alezler

Aldığınıza asla pişman olmayacağınız dayanıklı alezler

Buz gibi içeceklerin olmazsa olmazı!

Buz gibi içeceklerin olmazsa olmazı!

Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

Binlerce kişi bu ürünlerle mutfakta harikalar yarattı! İşte en çok satanlar

Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

Ev yaşam kategorisinde çok satanlar listesinin haziran ayı yıldızları!

Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

Sıcaklarda kurtarıcınız olacak en iyi buharlı vantilatör çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Japonlar Afyonkarahisar'da kazı yapıyor! Kayıp 'Puruşhanda'yı bulma umudu... 'Japonya hükümetinden bir fon getirmeye çalışacağız'

Japonlar Afyon'da kazı yapıyor! 'Puruşhanda'yı bulma umudu...

Kendileri Türkçe öğrenmeyince tüm esnafa dil öğrettiler! En çok o ülke vatandaşları akın ediyor 'Her şeye indirim yapıyorlar'

Kendileri Türkçe öğrenmeyince tüm esnafa dil öğrettiler!

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101'e Samsonite valizler geliyor! İşte 8 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu

Aşiret düğününde yok yok! Altınlardan gelinin kulağı bile görünmedi!

Aşiret düğününde altınlardan gelinin kulağı bile görünmedi!

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

Deprem üzerinden 18 ay geçti! Kayıp Merve'den ilk haber geldi: Mezarı tespit edildi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.