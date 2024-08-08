Temmuz ayının ev yaşam kategorisinde en çok satan ürünleri

Temmuz ayında evde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte fonksiyonellik ve estetik ön planda yer aldı. Bu ayın favori ürünleri arasında yaşam alanlarımızı daha kullanışlı hale getirecek inovatif çözümlerden estetik dokunuşlara evinize şıklık katacak dekoratif parçalara kadar her şey yer alıyor. Hazırsanız, yazın tadını çıkarırken evinizi daha yaşanabilir kılmasının yanında kullanıcıların beğenisini kazanan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan ürünlerin yer aldığı listemize gelin, birlikte göz atalım!

1. Hem bütçe dostu hem de işlevsel: Glade Aerosol Lavanta Ferahlığı Oda Kokusu (300 ml)

Evinizi lavanta tarlalarının ferahlığıyla doldurmak istiyorsanız Glade Aerosol Lavanta Ferahlığı Oda Kokusu tam da size göre bir ürün! 300 ml'lik oda kokusu, kötü kokulara karşı geliştirilmiş özel formülü ile evinizi etkisi altına alacak hoş ve kalıcı bir koku yayıyor. Aerosol formunda olduğu için uygulaması çok kolay olan ürünün içerdiği lavanta kokusunun ferahlığı her seferinde ile evinizde huzur dolu bir atmosfer yaratacak!

2. Oyun deneyiminizin sınırlarını zorlayın: Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu

Oyun keyfinizi en üst seviyeye çıkaran Hawk Gaming Chair Fab V4 Oyuncu Koltuğu, 53x 54x132 santimetre boyutu ve büyük bedeniyle, oyun maratonlarınızda en büyük destekçiniz olacak. Siyah rengi ve ergonomik tasarımıyla göz dolduran koltuk, kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önlerken güçlendirilmiş donanımı ile de uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Boyun desteği ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan koltuk, e-sporculara özel olarak üretildiği için sağlıklı ve konforlu bir yapıya sahip.

3. Evinizin her köşesine temizlik getirecek: Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu (50 Yaprak)

Temizlikte rahatlık arayanlar için Sleepy Easy Clean Çamaşır Suyu Katkılı Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu harika bir çözüm! Temizlik havlusunun Micro Cyclone teknolojisine sahip özel dokulu kumaşı, toz ve kiri derinlemesine hapseder ve zeminden uzaklaştırır. Özel formülü ile temizlik esnasında kova, su ve deterjan hazırlamayı ortadan kaldırır. Kullan-at özelliğiyle pratik ve hijyenik olan temizlik havlusu, 8 katlı kumaş yapısı ile ekstra dayanıklıdır ve 4XL genişletilmiş ölçüleriyle tüm ev tipi mop başlıklarına uyum sağlar.

4. Mutfağınıza düzen getirmek için akıllı bir çözüm: Songmics Çelik Pedallı Hava Geçirmez Gümüş Mutfak Çöp Kovası (30 lt)

Mutfağınızda şıklık ve işlevselliği bir araya getiren Songmics Çelik Pedallı Hava Geçirmez Gümüş Mutfak Çöp Kovası, 30 litrelik kapasitesiyle göz dolduruyor. Zarif gümüş rengi ve sade tasarımı ile mutfağınıza modern bir dokunuş katan çöp kovası, entegre amortisörüyle birlikte yavaş ve sessiz kapanan kapağıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, iç kovanın arka tarafındaki açıklık yardımıyla çöp torbası her zaman yerinde kalırken yırtılma durumunda da iç kovayı kolayca çıkarıp temizleyebilirsiniz.

5. Yaz aylarında rahatlık arayanlar için tam bir kurtarıcı: Vileda Spino Ultra Siyah/Kırmızı Temizlik Seti

Geliştirilmiş kovası ve %100 mikrofiber paspasıyla temizlikte hızlılık sağlayan Vileda Spino Ultra Temizlik Seti, otomatik yıkama ve sıkma sistemi sayesinde işinizi çok daha basit hale getiriyor. Renk kombinasyonuyla şık bir görünüm sunan Vileda Spino Ultra, cam, ahşap ve seramik yüzeylerde ideal emicilik yapar ve mikrofiber bezi çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ayrıca, su sıçratma koruyucusu ve tüm yüzeylerde güvenli kullanım özellikleriyle de temizliği çok daha keyifli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

6. Evinize ferahlık getiren: Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezi (3 Adet)

Evinizde ışıl ışıl bir temizlik için Solingen Plus Mikrofiber Temizlik Bezleri tam size göre! Temizlik bezi, %80 polyester ve %20 polyamidden oluşan özel kumaşı ile yüzeyleri kurutmaya gerek kalmadan temizler. Araba, motosiklet, tezgah, aynalar ve pencereler gibi parlak yüzeyleri tiftik veya iz bırakmadan kolayca silen bu bezler, ekstra geniş boyutları (40x60 cm) ile geniş alanları tek seferde temizlemenize imkan tanır. Antibakteriyel yapısı ile hijyenik bir temizlik yaşatan Solingen mikrofiber bezler, deterjansız uygulama avantajıyla da mutfak aletlerinizde güvenle kullanılabilir.

7. Kablolu süpürgeden vazgeçemeyenlere: Philips XB9185/07 TriActive Ultra Toz Torbasız Koyu Opal Yeşili Elektrikli Süpürge

Temizlikte devrim yaratan Philips XB9185/07 TriActive Ultra Toz Torbasız Elektrikli Süpürge’nin TriActive Ultra LED başlığı ile her türlü zeminde etkili temizlik yapabilir, PowerMax Sensörü ile filtre temizleme zamanı geldiğinde hatırlatıcıyı aktif hale getirebilirsiniz. Koyu opal yeşili rengiyle hoş bir tasarıma sahip olan süpürge, PowerCyclone 10 teknolojisi ile ultra emiş gücü veriyor. NanoClean teknolojisiyle donatılan elektrikli süpürge, hem güçlü hem de pratik bir temizlik deneyimi sunuyor.

8. Eviniz mis gibi yapan: Air Wick Esansiyel Yağlar Cihaz ve Temizliğin Esintisi Yedek Şişeli Elektrikli Oda Kokusu

Evinizi taze ve ferah tutmak için Air Wick Esansiyel Yağlar Cihaz ve Temizliğin Esintisi Yedek Şişeli Elektrikli Oda Kokusu harika bir tercih olacaktır! Air Wick, doğal yağ özleri içeren formülüyle otantik bir koku deneyimi verir ve 360 derece koku yayma teknolojisi ile odanızın her köşesine hoş bir koku yayar. Tatlı meyve ve misk notaları içeren ürün, 5 farklı yoğunluk seçeneğiyle size dilediğiniz düzeyde bir koku deneyimi yaşatır. Ayrıca 100 güne kadar etkili olan cihaz, bir ampulden 5 kat daha az elektrik harcayarak enerji tasarrufu sağlar.

9. Gözlerinizi yormayan: Fonri Ses Kontrollü Akıllı Led Ampul

Evinizde akıllı aydınlatmanın keyfini çıkarmanıza imkan tanıyan Fonri Ses Kontrollü Akıllı Led Ampul'ün RGB 16 milyon renk seçeneği ve 3000-6500K renk sıcaklığı ile evinizin atmosferini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. 9 watt gücündeki ampul, E27 duy bağlantısı ile hızlıca monte edilir ve 850 lümen ışık verir. Enerji sınıfı A+ olan ampul, ayrıca doğal sarı ve beyaz renklere de sahip. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen, Bluetooth ve Wifi bağlantı seçenekleri bulunan akıllı ampul, enerji tasarrufu yaparken evinizi renklendirecek.

10. Duş almayı eğlenceli hale getiren: Busstier Yüksek Basınçlı 5 Fonksiyonlu Krom Turbo Duş Başlığı

Banyonuzda su tasarrufu yaparken konforun tadını çıkarmanıza yardımcı olan Busstier Yüksek Basınçlı 5 Fonksiyonlu Krom Turbo Duş Başlığı, mikro nozul teknolojisiyle su akışını hızlandırarak sıradan duş başlıklarına göre %40 su tasarrufu gerçekleştirir. Krom kaplaması ve çağdaş tasarımıyla banyonuza şıklık katan duş başlığı, yüksek kaliteli ABS malzeme ve silikon nozullar sayesinde aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kurulumu kolay olan duş başlığı, evcil hayvanlarınızı ve çocuklarınızı yıkamak için de mükemmel bir seçimdir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.