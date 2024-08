Temmuz ayının elektronik kategorisinde en çok satan ürünleri

Bu ayın en çok satan elektronik ürünleri, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayan ve teknoloji severlere hitap eden modellerden oluşuyor. Elektronik tutkunlarının kalbini fetheden Temmuz ayında pek çok cihazın yıldızı parladı. Herkesin elinde bir kablosuz kulaklık, çantasında bir powerbank, bileğinde şık bir akıllı saat... Bu trendlerin en dikkat çekici olanlarını sizler için derledik. Temmuz ayının en çok satan elektronik ürünlerini keşfetmek için okumaya devam etmenizi öneririz!

1. E-spor tutkunlarının favorisi olmaya devam eden: Logitech G Pro x Superlight 2 Lightspeed Kablosuz Pembe Oyuncu Mouse

E-spor dünyasının favori mouse'unu daha da geliştiren Logitech, yeni G Pro X Superlight 2 modelinin 4K bildirme hızı, USB-C bağlantısı ve tam 95 saatlik pil ömrü ile uzun oyun maratonlarında bile sizi yarı yolda bırakmıyor. Powerplay uyumluluğu sayesinde kesintisiz bir oyun deneyimi sunan mouse, hibrit optik-mekanik anahtar teknolojisi ile hassasiyet ve güvenilirliği en üst seviyeye çıkarıyor. 500 IPS ve 32.000 DPI'ye kadar hassas kalibrasyon yapabilen Logitech Lightspeed’in hızı ve sıfır katkılı PTFE ayakları akıcı bir kayma yaşatarak oyun performansınızı zirveye taşıyor. Ayrıca yeni hibrit optik-mekanik anahtar teknolojisi ile oyunlarda en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik veriyor.

2. Tasarımı ve performansı ile göz dolduran: Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

Apple’ın H2 çipi ile AirPods Pro (2. nesil), ses performansını zirveye taşıyor. Daha akıllı gürültü engelleme, üstün üç boyutlu ses ve daha uzun pil ömrü ile harika bir deneyim yaratan kulak içi kulaklığın düşük distorsiyonlu sürücü ve amplifikatörü, kristal netliğinde tizler ve derin baslar vererek sesleri canlandırıyor. Adaptif Ses özelliği ile ortamınıza göre en iyi dinleme veren beyaz renkli kulaklığın Şeffaf modu ile çevrenizdeki sesleri rahatça duyabilir, Sohbet Farkındalığı ile yakınınızdakilerle sorunsuzca iletişim kurabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve dört çift silikon kulaklık ucu ile de mükemmel uyum ve konforu yakalayabilirsiniz.

3. Tabletinizi korumayı ve kullanmayı kolaylaştıran: Hgwalp 6-8 inç Tabletler İçin Mor El Kayışı Tutacağı ve Siyah Ekran Temizleme Pedi (2+2 Adet)

Hgwalp'in bu mor el kayışı tutacağı ve siyah ekran temizleme pedi seti, tabletinizi elinizde tutarken güvenlik sağlıyor. Evrensel uyumluluğu ile Kindle, Kobo, Sony ve birçok 6-8 inç tabletle uyumlu olan ürünün esnek silikon kayışı, cihazınızı tek elle rahatça kullanmanıza olanak tanır ve düşme korkusunu ortadan kaldırır. Kurulumu son derece basit olan mor renkli tutucu, hafif ve yumuşak dokusu ile taşımada da pratiklik sunarken paket içerisindeki iki siyah ekran temizleme pedi ise dokunmatik ekranlı cihazlarınızı çabucak temizler. Yumuşak mikrofiber bez aynı zamanda ekrandaki parmak izlerini, lekeleri ve tozları anında giderir.

4. Seyahatlerde vazgeçilmez bir yol arkadaşı olan: Lihan X8 Bluetoothlu Siyah Araç Kiti Şarj Cihazı

Lihan X8 Bluetoothlu Siyah Araç Kiti Şarj Cihazı, yolda olanlar için harika bir yardımcı. Çift USB çıkışı (3.1A ve 1A) ile hem telefonunuzu hem de arkadaşınızın cihazını aynı anda şarj edebileceğiniz cihazın Bluetooth bağlantısı sayesinde telefonunuzu araç radyosuna bağlayarak müzik dinleyebilir ve eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Entegre mikrofon, gelen aramalara hızlıca yanıt vermenize imkan tanırken araç aküsü gerilimi fonksiyonu ile de pil durumunu sürekli kontrol edebilirsiniz. Ayrıca müzik çalma fonksiyonu ile USB disk, TF kart veya MP3 çalabilir ve CVC teknolojisi ile yüksek ses kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz.

5. Gelişmiş özellikleriyle müzik keyfinizi başka bir seviyeye taşıyan: JBL Tune 570BT Siyah Wireless Kulaklık

Her an her yerde yüksek kaliteli müziğin keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir tercih yaratan JBL Tune 570BT Siyah Wireless Kulaklık ile müziğin keyfini kablosuz olarak çıkarın! 40 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile sadece 5 dakikalık şarjla 2 saat müzik dinleyebileceğiniz kulak üstü kulaklık, Bluetooth 5.0 teknolojisi ile güçlü ve stabil bir bağlantı yapar. Multi-Point bağlantı fonksiyonu, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmanıza olanak tanır. Hafif ve katlanabilir tasarımı ile taşıması son derece kolay olan siyah renkli kulaklığın yalnızca 160 gram ağırlığı, konfor ve taşınabilirlik açısından da ideal bir seçimdir.

6. Her an her yerde güçlü ve güvenilir bir şarj deneyimi: Baseus Airpow Lite Siyah Powerbank

Baseus Airpow Lite Powerbank’in 10.000mAh pil kapasitesi ile şarj problemleri tarih oluyor! Uzun süreli çalıştırma için yeterli güç veren powerbank modelinin 15W hızlı şarj gücü ile cihazlarınızı hızlıca şarj edebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Güvenli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan powerbank, cihazlarınızı korur ve uzun ömürlü kullanım yaşatır. USB ve Type-C bağlantı noktaları ile farklı cihazları şarj etme esnekliğini bulunduran ürünün hafif ve kompakt yapısı ile sorunsuzca taşıyabilir, seyahatlerde, işte veya günlük hayatınızda yanınızda bulundurabilirsiniz.

7. Çok yönlü ve işlevsel: Spigen Android ve Apple İçin USB-C Güç Adaptörü

Hızlı ve verimli şarj imkanı sunan Spigen’in Android ve Apple İçin USB-C Güç Adaptörü’nün 30 W gücü sayesinde cihazlarınızı sadece 30 dakikada %50’ye kadar şarj edebilirsiniz. Gallium Nitride (GaN) teknolojisi ile donatılan adaptör, daha küçük ve verimli bir görünüme sahip. Ürünün hem tabletler hem de dizüstü bilgisayarlarla uyumlu olmasının yanı sıra kompakt ve hafifliği ile taşıması da son derece kolaydır. Ayrıca Spigen’in güç adaptörü, hem Android hem de Apple bilgisayardan telefonlara kadar ideal bir hızlı şarj çözümü gerçekleştirir.

8. Sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmeniz için: Huawei Band 8 Siyah Akıllı Saat

Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren Huawei Band 8, ultra ince oluşu ve eğimli Amoled ekranı ile bileğinizde zarif bir görünüm yaratır. Android ve iOS uyumluluğu ile her türlü akıllı telefonla çalışabilen siyah renkli saat, Huawei TruSleep 3.0 sistemi ile uyku düzeninizi takip eder ve dinlenmenizi iyileştirmek için gerekli ipuçlarını oluşturur. Hızlı şarj özelliği ile sadece 45 dakikada tam kapasiteye ulaşan ve beş dakikalık şarjla iki gün kullanılabilen akıllı saat, 14 güne kadar pil ömrü ile uzun süreli çalıştırma olanağı tanır.

9. Fonksiyonel tasarımı ile ihtiyaçlarınızı karşılayan: Next Kanky HD Gold Kırmızı Uydu Alıcısı

Teknoloji tutkunları için vazgeçilmez bir cihaz olan Next Kanky HD Gold Kırmızı Uydu Alıcısı'nın 8000 TV ve radyo kanal kapasitesi ile favori programlarınızı takip etmek artık çok daha kolay. 600 MHz işlemci hızıyla hızlı ve sorunsuz bir kullanım sunan cihazın 2 adet USB 2.0 girişiyle harici cihazlarınızı kolayca bağlayabilir, kayıt ve TimeShift özelliği sayesinde kaçırmak istemediğiniz programları kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Full HD 1080p video çözünürlüğü ile yüksek kaliteli görüntülerin keyfini çıkarırken Youtube ve hava durumu gibi özelliklerle güncel kalabilir, teletext ve altyazı seçenekleriyle de dilediğiniz gibi izleme yapabilirsiniz.

10. Güçlü performansı ve dayanıklı yapısıyla her ortamda kesintisiz müzik: Ttec Dynamite Quattro Siyah Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Kablosuz müziği başka bir boyuta taşıyan Ttec Dynamite Quattro'nun 40 Watt ultra güçlü ses ve 360° surround ses işlevi ile her an her yerde güçlü ve berrak müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. 6600 mAh batarya kapasitesi ile 12 saate kadar kesintisiz müzik dinleten hoparlör, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle daha stabil bir bağlantı yapar. IPX7 suya dayanıklılığı sayesinde plajda, havuz kenarında veya yağmurlu havalarda endişe etmeden çalıştırabileceğiniz siyah renkli hoparlörün dahili mikrofonuyla telefon görüşmelerinizi eller serbest bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

