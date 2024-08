Temmuz ayının moda kategorisinde en çok satan ürünleri

Tatil planlarının yoğunlaştığı bu dönemde temmuz ayının favorileri arasında rengarenk parçalar, hafif kumaşlardan üretilmiş etekler ve her dolabın olmazsa olmazı çantalar başı çekiyor. Yaz aylarının sıcak havasında sizi hem serin hem de tarz sahibi tutacak, dolabınıza eklemek için sabırsızlanacağınız parçaları ve stilinizi tamamlayacak aksesuarları sizler için derledik. Hadi, geçen ayın en popüler moda ürünlerini birlikte inceleyelim!

1. Günlük yaşantıda çok yönlü: Adidas Courtblock Erkek Beyaz Spor Ayakkabı

Keyfinizden ödün vermeden kombininizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız Adidas Courtblock Erkek Beyaz Spor Ayakkabı, favori jean pantolonundan yazlık şortlarınıza kadar tüm kıyafetlerle harika görünmesi sayesinde her ortamda giyilebilen bir görünüme sahip. Normal kalıbı ve bağcıklı tasarımıyla sorunsuz bir giyimi olan ayakkabı, sentetik deri saya ve kumaş astarı sayesinde hem hafif hem de nefes alabilir bir yapıya sahiptir. Kauçuk tabanı ile her adımda sağlam bir tutuş ve uzun ömürlü kullanım garantisi veren Adidas ayakkabıdan spor yaparken de günlük yaşamda da vazgeçemeyeceksiniz!

2. Renkli ve enerjik tarzınızı yansıtan: United Colors of Benetton Orta Boy Kırmızı Valiz

Tatil planları oluştururken valiz seçimini hafife almayın! United Colors of Benetton’un darbeye karşı dayanıklı polipropilen maddeden üretilen orta boy kırmızı valizi, hem şık hem de işlevsel bir seyahat arkadaşı. Çift ve döndürülebilir tekerlekleri ile kolayca taşınabilen bavulun içinde giysilerinizi tutmak için kayışlar ve ana bölmeler için bir ağ ayırıcı bulunur. 360 derece dönebilen dört adet çift döner tekerlek ve teleskopik ayarlanabilir sap, valizi taşımayı son derece pratik hale getirir. 43 cm en, 65 cm yükseklik ve 28 cm derinlik ölçüleriyle de ideal bir seyahat boyutuna sahip olan valiz, tüm eşyalarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde taşımanızı yardımcı olur.

3. Modern ve konforlu: Under Armour UA Charged Assert 10 Erkek Beyaz Koşu Ayakkabısı

Hafif ve nefes alabilen file üst kısmı ve sentetik yüzeyleriyle desteği artıran Under Armour UA Charged Assert 10 ile bir koşu ayakkabısında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz! Yumuşak EVA tabanlığıyla her adımda ferahlık sunan ayakkabının Charged Cushioning orta tabanı basınçla kalıplanmış köpük kullanarak hızlı tepki verip dayanıklılığı artırır. Ayakkabının 269,3 gram ağırlığı ve standart bağcık tipi, yürümeyi ve koşmayı seven herkes için onu ideal bir seçim haline getirir. Esneklik, yastıklama ve çok yönlülüğe ihtiyaç duyanlar için özel olarak tasarlanan Under Armour ayakkabı, hem günlük koşularınızda hem de yoğun antrenmanlarınızda performansınızı üst düzeye taşıyacak bir model!

4. Her anınızda yanınızda: Levi's 511 Erkek Slim Siyah Jean Pantolon

Slim fit kesimi ve streç içeriği ile hem rahat hem de şık bir görünüme sahip Levi's 511 Erkek Slim Siyah Jean Pantolon, gardırobunuzun en vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. Beş cepli tasarımı ve fermuarlı yapısıyla klasik bir jean'den beklediğiniz tüm fonksiyonelliği veren pantolon, 98% pamuk ve 2% elastan içeriği sayesinde gün boyu konforlu kullanımının yanında bel altına oturur ve 26 cm ön uzunluğu ile modern bir siluet yaratır. Hem günlük kombinlerinizde hem de özel günlerde tercih edebileceğiniz Levi's 511 pantolon, dolabınızın olmazsa olmazlarından biri olacak.

5. Plaj tarzınızı bir üst seviyeye taşıyın: DeFacto Kadın Fall in Love Saks Mavisi Plaj Eteği

Yazın enerjisini plajda da hissetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan DeFacto Kadın Fall in Love Saks Mavisi Plaj Eteği, her yöne esnek ve özgür hareket kabiliyeti sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor. İç kısmı şort detaylı plaj eteği, hem rahat hem de pratiklik yaşatıyor ve regular fit kalıbı ve canlı rengiyle yaz mevsiminin favorisi olan plaj eteği, deniz kenarında veya havuz başında kombininizi tamamlıyor. 86% poliester ve 14% elastan ana kumaş içeriği ile hem dayanıklı hem de hareketlerinizi kısıtlamayan bir tasarıma sahip olan eteği, bikininizle veya mayo üstüne kombinleyerek plajda rahatça hareket ederken stil sahibi bir görünüm elde edebilirsiniz

6. Hem okulda hem de günlük hayatta: Puma Phase Backpack Üniseks Yetişkin Siyah Sırt Çantası

Hem havalı hem de fonksiyonel bir sırt çantası arıyorsanız Puma Phase Backpack tam size göre! Klasik silueti ve iddialı tasarımıyla uzun süredir favori olan siyah çanta, günlük kullanım için ideal. En az %30 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olmasıyla da çevre dostu bir tercih yaratan çantanın iki yönlü fermuarla açılan ana bölmesi eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olurken ön cebindeki fermuarı ise sık kullandığınız eşyalara kolayca ulaşmanıza imkan tanıyor. Yanındaki file cebiyle su şişesi gibi aksesuarlar için mükemmel olan Puma çanta, 30x14x44 cm boyutları ve 22 litre hacmiyle yeterli alan verirken ayarlanabilir ve dolgulu omuz askılarıyla da rahatça taşınabiliyor.

7. Yazın tadını çıkarırken stilinizden ödün vermeyin: Tommy Hilfiger Erkek Siyah Espadril Ayakkabı

Yazı zahmetsiz bir şıklıkla geçireceğiniz Tommy Hilfiger Erkek Siyah Espadril Ayakkabı, %100 pamuklu kanvas üst kısmı ve geri dönüştürülmüş polyester astarıyla çevre dostu bir model. Elastik yan panelleri sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen ayakkabı, termoplastik kauçuk dış tabanı ve jüt kaplı orta tabanı ile uzun yürüyüşler için ideal bir ferahlık sağlıyor. Slip-on tasarımı ve yuvarlak burun şekli ile her kombine uyan espadrillerin ön tarafında bulunan Tommy Hilfiger logosu ise ayakkabıya ayrı bir hava katıyor.

8. Yazın vazgeçilmeziniz olacak: Under Armour UA Favorite Kadın Pembe Tote Spor Çanta

Şarj aletinden kıyafete ayakkabıdan not defterine kadar içine pek çok eşya sığdırabileceğiniz Under Armour'ın UA Favorite Kadın Pembe Tote Spor Çantası ile tarzınızdan ödün vermeyin. Storm teknolojisi ile suya ve hava koşullarına son derece dayanıklı çanta, geniş fermuarlı ana bölmesi ile eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olurken iç cepleri ile de küçük eşyalarınızı kolayca organize edebiliyorsunuz. Kapaksız ön cebiyle ihtiyacınız olan eşyaları hızlıca erişebilmenize olanak tanıyor. %100 polyester malzemeden üretilmiş ve 20 litre hacmi ile spor eşyalarınızı rahatça sığdırabileceğiniz çanta, stil ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

9. Çantanızın fonksiyonelliğini artırmak için mükemmel bir çözüm: Banbeln Mini Çantalar İçin Kahverengi Deri Omuz Askısı

Çantanızı kişiselleştirmek ve daha şık hale getirmek istiyorsanız Banbeln Mini Çantalar İçin Kahverengi Deri Omuz Askısı aradığınız aksesuar olabilir. Sığır derisi malzemeden üretilmiş olan omuz askısı, uzun süre dayanıklı ve kullanışlı bir yapıya sahip. Çanta deri kayış paketi ile aynı renk içeren omuz askısı, iki adet kit ile birlikte geliyor ve ayarlanabilir kapatma türü sayesinde çantanıza rahatlıkla takabiliyorsunuz. Çantanıza zarar vermeden kurulumu kolay olan kahverengi omuz askısı, her türlü çantayla uyumlu olacak şekilde üretildiğinden endişe duymanıza gerek kalmaz.

10. Bonus: Bluefox Metal Dijital Bavul Tartısı

Tartının 50 kg kapasite ve 50 g hassasiyetinin olması seyahatlerinizde stres ve maliyetten tasarruf yaparak yeniden paketleme ve ekstra ücretlere gerek kalmadan ve kaygılanmadan tatile gitmenize imkan tanır. Bluefox Metal Dijital Bavul Tartısı, dar fonksiyonlu ve arkadan aydınlatmalı LCD ekranıyla karanlıkta bile kolayca okunabilir, otomatik kapanma özelliği ise enerji tasarrufu yaratır. Paslanmaz çelik ve kaliteli plastikten üretilmiş sağlam malzemesi ve ergonomik tasarımı ile zahmetsiz ölçümler gerçekleştiren tartıyı kompakt boyutu sayesinde seyahat çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.