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    4. Temmuz ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Temmuz ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    04.08.2024 23:35
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    Bu sıcak yaz günlerinde kişisel bakımımıza özen göstermek birincil görevimiz haline geldi. Bunu geçen ayın en çok satan kişisel bakım ürünlerine göz atarken görmek de mümkün. Sizin için temmuz ayının favori kişisel bakım ürünleri arasında kullanıcıların en çok tercih ettiği ve olumlu yorumlar alan ürünleri bir araya getirdik. Sağlıklı ve parlak bir cilt için içeriğimizi okumaya başlayabilirsiniz!

    Temmuz ayının kişisel bakım kategorisinde en çok satan ürünleri

    Yaz aylarında güzellik ve bakım rutinimizi tazelemek hem kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor hem de dış görünüşümüzü mükemmelleştiriyor. Yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde kişisel bakım rutinini yenilemek isteyenler için temmuz ayının en çok satan kişisel bakım ürünlerini sizler için derledik! Tıraş köpüğünden deodoranta, dudak parlatıcısından epilasyon cihazına kadar birçok kategoride öne çıkan bu ürünler, hem işlevsel kullanımları hem de etkili sonuçlarıyla yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. İşte detaylar!

    1. Yaz aylarının vazgeçilmezi: Old Spice Captain Erkekler İçin Stick Deodorant (50 ml)

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    Açık denizler, sandal ağacı ve limon notalarıyla erkekleri unutulmaz kılan bir formüle sahip Old Spice Captain Stick Deodorant, eşsiz ve etkileyici kokusuyla Temmuz ayının favorisi oldu. Beyaz iz ve sarı lekelere karşı koruyucu bir kalkan gibi olan deodorant, 48 saat boyunca serinlik yaşatıyor ve kötü kokulara veda etmenize yardımcı oluyor. Gün boyu süren etkinliğiyle uzun süreli ferahlık sunan Old Spice Captain Stick Deodorant sayesinde ofiste ya da dışarıda kendinizi taze ve güvende hissedebilirsiniz.

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    2. Pratik ve etkili sonuçlar: Maybelline New York Lifter Gloss 003 Moon Nemlendirici Dudak Parlatıcısı (5.4 ml)

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    Anında etkileyici bir dudak silüeti oluşturan Maybelline New York Lifter Gloss 003 Moon Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, dudaklarınıza hacim ve ışıltı katmak için mükemmel bir tercih! Dudaklarınıza daha kalkık ve dolgun bir görünüm kazandırarak gözle görülür şekilde pürüzsüz bir görünüm veren Lifter Gloss’un yapışkan his bırakmayan formülü ve hyaluronik asit içerikli nemlendirici özellikleri dikkat çekiyor. Yaz aylarında konuşurken ya da bir şeyler içerken rahatsız etmeyen yapısıyla favoriniz olacak Maybelline gloss, kullanışlılığı ve etkisiyle güzellik rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday.

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    3. Erkeklerin tıraş rutinini bir üst seviyeye taşıyan: Philips MG3710/15 6'sı 1 Arada Siyah Erkek Bakım Seti

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    Son derece kaliteli 6 başlığa sahip Philips MG3710/15 6'sı 1 Arada Siyah Erkek Bakım Seti ile tam olarak istediğiniz sakal veya bıyık stiline sahip olabilirsiniz. Yüze ve gövdeye yönelik kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, maksimum mukavemet için demir ile güçlendirilip sertleştiriliyor. Paslanmaz ve bıçak yağına ihtiyaç duymaması ile sakalınızın kenarlarında düz, keskin hatlar oluşturabileceğiniz düzeltici, yalnızca 16 saatlik şarjla 60 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkanı tanıyor. Yüz, sakal, kaş ve kulak için mükemmel bir çözüm olan set, çabuk temizlenebilir bıçakları ve suya dayanıklı muhafazasıyla da kolaylık yaşatıyor.

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    4. Cildinizde bıraktığı ipeksi his ile sizi şımartacak: Le Petit Marseillais Beyaz Şeftali ve Nektarinli Duş Jeli (650 ml)

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    Akdeniz güneşi altında olgunlaşan beyaz şeftali ve nektarinlerin enfes kokusunu cildinize taşıyan Le Petit Marseillais Beyaz Şeftali ve Nektarinli Duş Jeli, eşsiz kokusuyla Temmuz ayında banyoların vazgeçilmezi oldu. Hafif köpüğü ile cildinizi nazikçe temizleyen duj jeli, cilt ile uyumlu pH seviyesi ve dermatolojik olarak test edilmiş formülü ile her cilt tipine uygun. Temmuz ayının sıcak günlerinde cildinizi ferahlatan ve nazikçe arındıran Le Petit Marseillais duş jeli, ekstra yumuşak formülüyle harika hissetmenizi sağlayacak.

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    5. Hassas ciltler için ideal: Bioderma Sensibio H2O Yüz Temizleme Suyu (500 ml)

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    Temmuz ayında en çok satan ürünlerden biri olan Bioderma Sensibio H2O Yüz Temizleme Suyu, durulama gerektirmeden cildi derinlemesine temizler ve makyajı çıkarır. Salatalık özü ile cildin yatışmasına ve doğal dengesinin korunmasına yardımcı olan misel su, D.A.F. kompleksi ile cildin tolerans eşiğini artırarak serinlik hissi verir. Yüz, göz ve dudak çevresinde güvenle kullanılabilen ve gözenekleri tıkamayan Bioderma’nın kült ürünü Sensibio H2O, cilt ile uyumlu misel tanecikleri ile cildi arındırır ve mükemmel makyaj çıkarma gücü yaratır. Fizyolojik pH seviyesinde olan temizleme suyu, hassas ciltlere sahip herkesin günlük bakım rutininin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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    6. Her zaman bakımlı görünün: Head and Shoulders Derinlemesine Temiz Kepeğe Karşı Etkili Şampuan (300 ml)

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    Taze nane içerikli formülü ile saç derisinde kaşıntıyı gideren ve rahatlatan Head and Shoulders Derinlemesine Temiz Kepeğe Karşı Etkili Şampuan, Temmuz ayında en çok satanlar arasında yerini aldı. Silikon içermeyen, pH dengeli ve antioksidanlarla güçlendirilerek saçlarınızı ve saç derinizi derinlemesine temizleyen şampuan, 72 saate kadar kepek koruması yapar ve düzenli kullanımla kepeğin ana sebebini hedef alır. Temmuz ayında en çok tercih edilen şampuanlardan biri olan ürün, ferahlatıcı etkisiyle yaz sıcaklarında konfor yaşatır.

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    7. Çok satanlarda ilk sırada: Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Amber Sıvı Sabun (1500 ml)

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    Temmuz ayında kişisel bakım kategorisinde en çok satanlar arasında yerini alan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Amber Sıvı Sabun, kolayca köpüren ve pratik yapısı ile dikkat çekiyor. Cildinizin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir arınma sağlayan sıvı sabun, teninizi nemlendiriyor, yumuşatıyor ve mükemmel bir bakım yapıyor. Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilen ürünün doğal zeytinyağlı formülü, Amberin mistik kokusu ile zenginleştiriliyor. Mineral, hayvansal yağlar, petrokimya türevleri, gluten ve paraben içermeyen sıvı sabun, cildinize lüks ve doğal bir bakım sunuyor.

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    8. Sağlıklı bir görünüm için: Nivea Men Yanma Karşıtı Hassas Ciltlere Özel Tıraş Köpüğü (200 ml)

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    Tıraştan sonra gerilen ve tahriş olan hassas erkek ciltleri için formüle edilen Nivea Men Yanma Karşıtı Hassas Ciltlere Özel Tıraş Köpüğü, Temmuz ayının en çok satan kişisel bakım ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle tıraştan sonra gerilen ve tahriş olan ciltler için ideal olan tıraş köpüğü, Ultra Glide Technology ile yakın ve kaygan tıraş gerçekleştirir. Tahrişin 5 etkisine karşı savaşan formülü, yanma, kızarma, kuruma, gerginlik ve kesiklere karşı etkilidir. Papatya özleri ve E vitamini içeren alkolsüz formülü sayesinde cildi yatıştırıp bakım yapmasının yanında %0 alkol içeriğiyle yanma karşıtı etkili olan Nivea tıraş köpüğü, dermatolojik olarak hassas cilde sahip erkekler tarafından onaylanmış olup tıraş sonrası rahatlık yaratır.

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    9. Evde profesyonel epilasyon deneyimi: Philips Lumea BRI924/00 Çanta ve Yüz Temizleme Cihazı Hediyeli Lazer Epilasyon Cihazı

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    Profesyonel IPL teknolojisi ile tüylerin yeniden çıkmasını engelleyerek pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı destekleyen Philips Lumea BRI924/00, lazer epilasyon cihazı, yüz temizleme cihazı ve çantasıyla beraber Temmuz ayının en çok satan kişisel bakım ürünlerinden biri oldu. Vücut, yüz ve hassas bölgeler için ayrı başlıkları bulunan cihaz, 5 farklı ışık enerjisi ayarı ile cilt tipinize en uygun ayarı seçmenize olanak tanır, cildinizi derinlemesine temizler ve pürüzsüz bir cilt görünümü oluşturur. Çantası ile birlikte kolayca taşınabilen Philips Lumea set, uzun ömürlü 250.000 ışık atımı kapasitesi ile kendi kategorisinde en çok satan model!

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    10. Terlemenin olumsuz etkilerini yok eden:L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti Perspirant Sprey Deodorant (150 ml)

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    Kötü kokulara karşı tam koruma sağlarken ıslaklığı önleyen formülü ile de kuru ve rahat bir his bırakan L’Oréal Paris Men Expert Invincible Anti Perspirant Sprey Deodorant, erkekler için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı teknolojisiyle dikkat çekiyor. Uzun süre kalıcı, ferah taze kokusuyla gün boyu kendinizi enerjik hissetmenize yardımcı olan ve dermatolojik olarak test edilen deodorant, cildinize zarar vermeden etkili koruma sunuyor.

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