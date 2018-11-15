MAGAZİN

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kendisini görüntüleyen muhabirlere yılbaşına kadar yurt dışında konserleri olduğunu söyleyen Teoman ilginç bir açıklamaya imza attı.

Teoman: Artık eskisi gibi değilim

Rockçı Teoman, önceki gün Nişantaşı City’s AVM çıkışı objektiflere takıldı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Teoman, konserlerine hazır olmak için spor yaptığını ve kondisyonunu iyi tutmaya çabaladığını söyledi.

“Yılbaşına kadar New York, Londra gibi yerlerde 15 konser var. Çok yoruluyorum, hatta yorgunluktan ölüyorum, her yanım ağrıyor. Spor yaparak kondisyonumu hazır tutuyorum. Artık eskisi gibi değilim, hemen yoruluyorum. Her gün spor yapıyorum, bu sayede gayet fitim” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Teoman Nişantaşı City’s AVM

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