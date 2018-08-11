MAGAZİN

Teoman yakalandı böyle açıklama yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Önceki akşam Cihangir’de bir kadın arkadaşıyla buluşan Teoman, habercileri fark edince “Kendisi sevgilim değil kemancım” dedi

Teoman yakalandı böyle açıklama yaptı

Rockçı Teoman önceki akşam Cihangir’de bir genç kız ile görüntülendi.

Teoman özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak istemedi. “Sevgiliniz mi?” soruları karşısında gülüp “Hayır, iş arkadaşıyız” dedi.

Ünlü rock’çı, o sırada görüntü alan muhabirlere şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki bayan sevgilim değim kemancım. Yarın gece Harbiye’de konserim var, onunla ilgili konuşuyorduk.”

Genç kızın, Teoman’ın orkestrasında keman çalan Melisa Uzunarslan olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Teoman teoman çapkınlık

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