Teoman yakalandı böyle açıklama yaptı

Rockçı Teoman önceki akşam Cihangir’de bir genç kız ile görüntülendi.

Teoman özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak istemedi. “Sevgiliniz mi?” soruları karşısında gülüp “Hayır, iş arkadaşıyız” dedi.

Ünlü rock’çı, o sırada görüntü alan muhabirlere şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki bayan sevgilim değim kemancım. Yarın gece Harbiye’de konserim var, onunla ilgili konuşuyorduk.”

Genç kızın, Teoman’ın orkestrasında keman çalan Melisa Uzunarslan olduğu ortaya çıktı.



