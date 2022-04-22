MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Teravih treni" gündem olmuştu! Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti

"Teravih treni" gündem olmuştu! Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti

22.04.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da bulunan caminin imamı Eroğlu'nun çocuklarla birlikte oynadığı "teravih treni" oyunu, sosyal medyada büyük beğeni aldı. Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid de o kareyi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı. Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, Hadid'in fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

"Teravih treni" gündem olmuştu! Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti

İstanbul'da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘Teravih Treni’ fikrini hayata geçirdi. Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.
0x0-turkiyedeki-cocuklarin-teravih-treni-dunyaca-unlu-filistinli-model-bella-hadidin-gundeminde-1650320298481

"GÖNÜLLERİNE DOKUNDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İmam Erdoğlu, yaptığı açıklamada, İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.
0x0-turkiyedeki-cocuklarin-teravih-treni-dunyaca-unlu-filistinli-model-bella-hadidin-gundeminde-1650320684596
Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor. Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken Bella Hadid'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!
"Evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf gönderdin!" Canlı yayında skandal! "Evliyken başka adamlara çıplak fotoğraf gönderdin!" Canlı yayında skandal!
Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"Paylaşımı tepki çekti! "Alay eder gibi... Ramazan ayındayız"
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Dünyaca ünlü yıldızın evine bomba yerleştirildi iddiası! Manchester United şokta...

Dünyaca ünlü yıldızın evine bomba yerleştirildi iddiası! Manchester United şokta...

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

Eski Survivor yarışmacısına bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

Eski Survivor yarışmacısına bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

Mezar taşı sosyal medya gündem oldu! “Sürekli elindeydi...”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.