"Teravih treni" gündem olmuştu! Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti

İstanbul'da bulunan Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘Teravih Treni’ fikrini hayata geçirdi. Birçok insanın paylaştığı oyun, geçen günlerde Filistinli manken Hadid'in de dikkatini çekti. Filistin davasının öncü savunucularından biri olan Hadid, resmi Instagram hesabından o görüntüleri paylaştı.



"GÖNÜLLERİNE DOKUNDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

İmam Erdoğlu, yaptığı açıklamada, İslam'ı insanlara sevdirmek ve iyi temsil etmek için gayret ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının cami merkezli çalışmalara önem verdiğini, kendilerini bu yönde teşvik ettiğini belirten Eroğlu, "Ramazan, çocukları camiye alıştırmak için bir fırsat. Vatandaşlarımız da bizim bu oyunumuza destek veriyor. İnsanların gönüllerine dokunduğum için mutluyum." dedi.



Eroğlu, kimseden bir beklentisinin olmadığını, Allah rızası için çalıştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çocuklarla oynadığım teravih treni oyunu çok güzel bir çalışma oldu. Cemaatim bu oyuna ilgi gösterdi. Daha sonra sosyal medyadan bu oyun yayıldı. İnsanlar paylaşımı gördükçe camimizin cemaati artmaya başladı. Farklı semtlerden birçok insan teravih namazına geliyor. Anne, baba ile çocuk, dede ile çocuk bu oyunu oynamak için camimize geliyor ve onlarla buluşuyoruz. Filistinli manken Bella Hadid'in de sosyal medya hesabında bizi paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum. Bella Hadid sayesinde tüm dünya bu güzel çalışmamızı görmüş ve duymuş oldu. Ona teşekkür etmek isterim. Bu güzel sosyal sorumluluk projemiz Bella Hadid sayesinde uluslararası duyuldu. Camimize hediyeler yağıyor. Birçok farklı yerden çikolata, oyuncak, süt ve keki insanlara dağıtmak için bize gönderiyor." (AA)

